Musikken førte ham ind i politik

Et møde med fattigdom og forældreløse børn i Burkino Faso blev startskuddet til en politisk opvågnen hos det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen, Bjarne Rasmussen omkring årtusindeskiftet. Her blev han vidne til ekstrem fattigdom.

Især én episode har mejslet sig ind i hukommelsen hos den 60-årige musiker; da han blev præsenteret for en helt ung kvinde, der lå på en skummadras med sin baby, dødssyg af malaria, fordi hun ikke havde to kroner og 30 øre til medicin. Det ramte Bjarne Rasmussen, der hvor han var blødest, og er årsag til, at han i årevis har været engageret i at samle penge ind til Burkino Faso.

»Det startede nogle tanker hos mig om, at behandling og fællesskaber ikke kun skal være afhængig af private initiativer, men også er en kommunal opgave, så børn og unge mødes ligeværdigt, uafhængigt af social eller sproglig formåen,« forklarer Bjarne Rasmussen om den skelsættende tur, der foregik sammen med Ballerup Skole-og Ungdomsorkester, som han var leder af i 25 år ved siden af sit virke som basunist i Livgardens Musikkorps.

Musikalske barnesko

Det var også i Ballerup Skole-og Ungdomsorkester Bjarne Rasmussen selv trådte sine musikalske barnesko, inden han som 11-årig blev optaget i Tivoligarden. I gymnasie-årene på Ballerup Gymnasium skruede han ned for musikken, og drømte i stedet om at blive dyrlæge.

Men lysten til at udtrykke sig musikalsktrængte sig på igen, og da han 20 år gammel stiller op i en konkurrence i Prinsens Livregiment i Viborg, vinder han og bliver ansat som musiker.

Det bliver dog kun et kort visit, for Bjarne Rasmussen falder ikke til i det jyske og får i stedet ansættelse i Fynske Livregiment, hvor han spiller et års tid, før han deltager i endnu en konkurrence. Denne gang i det prestigefyldte Livgardens Musikkorps. Igen vinder han konkurrencen trods at han er søsyg efter at have taget turen fra Bornholm til København i høj sø.

»Sådan er det. Vi konkurrerer om stillingerne. Og den bedste mand eller kvinde løber med jobbet,« siger Bjarne Rasmussen, der netop har ladet sig pensionere fra Livgardens Musikkorps, hvor han også har været tillidsmand.Mest fordi en fodskade driller og gør det vanskeligt for ham at gå de 1.000 årlige kilometer vagtparade, foran Amalienborg, Fredensborg eller Gråsten Slot, eller hvor dronningen nu måtte opholde sig, og som hører med til jobbet. Det gør også de mange koncerter ved statsbesøg, kongelige tafler og nytårskure, eller ture til Caix i Frankrig for at underholde, når regentparret holder fest.

Fest og begravelse

Bjarne Rasmussen er dog ikke royal, men anerkender kongehusets rolle som ambassadør for Danmark:

»Det er søde mennesker, og de spiller en vigtig rolle som repræsentanter for Danmark. De brander vores land, og det er godt for økonomien,« siger han, der også er med i et ensemble, der spiller musik fra Christian den IX’s tid. Musik som især Dronningen holder af.

Til de mere dystre opgaver hører at stå klar, når danske soldater kommer hjem i en kiste, efter at have ofret deres liv i krigszoner rundt om i verden.

»Det er hårdt, og jo flere gange, man gør det, desto mere stof til eftertanke giver det,« siger Bjarne Rasmussen om sit job som musiker i Livgardens Musikkorps.

Fra Smølf til kongerøgelse

»Selv om Livgardens Orkester er musealt, så har vi et meget bredt repertoire, fra march-musik og klassisk til populær filmmusik. Det er superprofessionelt. Vi kan spille alt, og det overrasker tit folk,« siger Bjarne Rasmussen, der selv har spillet på hele klaviaturet. Som helt ung turnerede han med Johnny Reimars Smølfeband og senere spillede han med Etta Cameron og arrangerede musikken til nogle af hendes koncerter. I mange år har han desuden spillet i Det kongelige Skydeselskab Sølyst i Klampenborg. Ligesom han har været være drivkraften i en lang række musikalske optrædener i Ballerup Musikskoles regi og udgivet cd’er med børnemusik.

Musikken som social løftestang har sammen med børne- og skolepolitik Bjarne Rasmussens interesse, og han beklager, det er blevet så dyrt at sende sine børn til musikundervisning.

Når elefanter parrer sig

»Jeg har en pragmatisk tilgang til politik og har lidt svært ved, at alle skal have taletid, også efter vi er blevet enige om noget. Det er ligesom, når to elefanter skal parre sig. Det foregår under højlydt stønnen og prusten, og så går der to år, før der kommer noget ud af det,« griner Bjarne Rasmussen. Men bag den joviale facade titter hans behov for fairness frem. Kulturen er altid under pres. Og det ærgrer ham, for hvis der er noget, musik og fodbold kan, så er det at føre børn og unge sammen i meningsfulde fællesskaber, hvor de lærer værdien af disciplin og samarbejde.

»Vi skal give flere børn og unge mulighed for at dyrke musikken. Musik og fodbold kan noget af det samme, skabe fællesskaber, så de unge ikke finder sammen om at hænge på gaderne og lave kriminalitet. Derfor skal vi have fat i børnene, allerede i tre-fire års alderen,« mener Bjarne Rasmussen, der betegner sig selv som pragmatiker mere end ideolog. At det blev Socialdemokratiet han stillede op for, da han for otte år siden gik ind i lokalpolitik, skyldtes ’bredden’ i partiet.

Selv om der nu står på pensionist på visitkortet, betyder det langt fra, at et stille liv i parcelhuset i Måløv venter. Familien tæller fire børn, de to yngste på otte og 11 år, masser musikalske engagementer venter forude. Og så er der kommunalvalget til efteråret, hvor Bjarne Rasmussen igen er at finde ud for Liste A.