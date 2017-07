Sygepleje i hjemmet med succes

Da 80-årige Henriette Sørensen for nylig fik en slem infektion, havde hun brug for antibiotika i drop fire gange i døgnet. Førhen havde det kostet en måneds indlæggelse på hospitalet, men takket være et nyt samarbejde kunne Henriette Sørensen i stedet blive behandlet hjemmefra.

Det var de mobile sygeplejersker fra SHS-teamet, der står for det Specialiserede HjemmeSygeplejerske-team, der sørgede for behandlingen i samarbejde med Herlev-Gentofte hospital.

»Det var meget tilfredsstillende for mig, at jeg lå i min egen seng,« siger Henriette Sørensen til DR, der i sidste uge lavede et nyhedsindslag om SHS-teamets arbejde.

Behandling i eget hjem

SHS-teamet er et tværkommunalt samarbejde imellem Ballerup, Herlev og Furesø kommune.

Teamet samarbejder med Herlev-Gentofte Hospital samt de praktiserende læger i de 3 kommuner, og i fællesskab sikrer de specialiseret sygepleje for borgerne i de tre kommuner.

»Vores tætte samarbejde medvirker til, at flere borgere får løst deres behandlingsbehov lokalt.

Det øger livsglæden hos borgerne, og letter samtidig presset på hospitalerne,« siger Dora Fog, der er afdelingsleder for SHS-teamet i Ballerup.

Mange opgaver

SHS-teamet varetager flere opgaver, som de praktiserende læger eller hospitalet tidligere sørgede for. Det kan være alt lige fra at tage akutte blodprøver til at vurdere, om borgeren skal indlægges på hospitalet. Alle opgaver varetages i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, de praktiserende læger og hospitalet.

Hver fjerde ældre borger, der har været i kontakt med SHS-teamet i år, har faktisk sparet en tur på hospitalet. Ifølge 20 nye anbefalinger til sundhedsvæsnet skal borgere i hele landet nu have mulighed for udredning og behandling derhjemme.

SHS-teamet bliver i den forbindelse brugt som et godt eksempel på et velfungerende samarbejde på tværs af sundhedssystemet.

»Så vidt vi ved, er der ikke andre kommuner, der har prøvet kræfter med denne samarbejdsmodel. Jeg er glad for, at vi ved at arbejde sammen kan gå forrest med at skabe nye modeller for velfærden i vores kommuner,« siger borgmester Jesper Würtzen.