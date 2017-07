Leder af kulturhus blev årets borger

Valget faldt på Bente Christensen, leder af Skovlunde Kulturhus for hendes utrættelige arbejde med at gøre kulturhuset til et stærkt aktiv, der giver sammenhængskraft til bydelen. Kulturhuset danner året rundt rammen om en lang række aktiviteter for børn og voksne og det store arbejde med at skabe det liv i byens kulturhus, har nu givet årets hæder.

Udnævnelsen foregik traditionen tro ved en festlighed Sankt Hans aften i Skovlunde Bypark, hvor Bente Christensen blev fejret med taler, blomster og en Holmegaard-vase.

Ole Jonassen fra Lions Club og Alex Nielsen fra lokalrådet fremhævede også det store arbejde, som da mange lønnede og frivillige medarbejdere yder i det daglige, og det var netop dem, som var i fokus, da Bente Christensen skulle holde sin takketale.

»En leder er jo ikke meget værd uden et godt team bag sig og det har jeg,« sagde hun ved talen og takkede derfor alle medarbejderne, der i det daglige også får kulturhuset til at være som det er.