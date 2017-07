Badetid i gågaden

”Udvalget til Byens Forgrimmelse” har nemlig været på spil – igen! Denne gang er det gået ud over Centrumgaden, der er blevet velsignet med en masse orangefarvede ”kæmpebaderinge”.

Det har udvalget sikkert gjort for at forhindre den meget omtalte ulovlige kørende færdsel og parkering i gågaden.

Ligesom med de tidligere opstillede blomsterkummer – der dog er noget kønnere end vore nye baderinge, er det lykkedes at placere ringene, så disse heller ikke generer gennemkørende trafik og ikke forhindrer parkering. Bingo! Men kom endelig ikke og påstå, at kommunen ikke gør noget (efter længere tids pres)! Det er muligt, at ringene er midlertidige foranstaltninger, men hvorfor skal de være så grimme og ganske uden den sikkert tilsigtede effekt?

Af avisartiklen den 11. juli om de kommende restriktioner i Centrumgaden, virker det i øvrigt som om, at kampagnen mod ulovlig kørsel er ved at udvikle generelle undertoner af en hetz mod lovlig trafik til gadens handlende. De handlende har været der meget længe før de selvfede, ulovlige bilisters og knalleristers indtog i gågaden – husk venligst det, i jeres såkaldte planlægning på rådhuset. Hvor I også må have besluttet at gadens belysning nu skal være tændt i de lyse timer og slukket i de mørke – jeps, det er faktisk rigtigt!