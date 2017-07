Man tager sig til hovedet

Hvad er det for mennesker der »styrer« og beslutter i dette land?

Det jo ganske enkelt hovedrystende, at se deres måde at brænde skattekroner af på. Kig på IT i Skat, IT på hospitaler, privatiseringer etc. Det jo helt håbløst.

Nu har vi haft en debat og kørsel i gågaden og politikerne har været på banen med, at det skulle løses.

Nu bryster man sig så af en »løsning«. Det var præcis den første løsning som Helle T forslog og som borgerne med det samme valgte fra idet den IKKE løser noget som helst.

Man vil sætte flere skilte op, flot. Men havd hjælper det. Man vil gøre gaden ensrettet hmmm. Kan en gade laves dobbelt ensrettet? Gaden er ensrettet. Man vil lukke af alle steder på nær indkørsel fra Sct Jakobsvej og Hold-An vej. Jamen det er jo de eneste steder, der køres ind.

Så vil man lave undertavler om standsning og parkering. De er der også allerede.

Hvis så ikke alt dette skulle virke( alle tiltag eksisterer nu ) så sætter man pullerter op. Hvad er det for en måde, at forvalte skatteborgernes penge på. Først bruge 100.000 kroner, som ingen virkning har.

Helle T skriver: Jeg tror ikke på, at videoovervågning alene kan gøre det og jeg er faktisk ikke så vild med at overvåge det offentlige rum, hvis det kan undgås. Det er formentlig heller ikke tilladt.

Hvad din private mening er, er fuldstændig ligegyldigt. Om du bryder dig om overvågning eller ej er uvedkommende.

Og om tilladelsen og om hvorvidt det er lovligt, har jeg henvist dig til reglerne omkring lovligheden. Hvorfor i alverden undersøger du det ikke før du slynger en sådan gang gas ud?

Skal lige minde dig om, at en mand i midthalvtredserne blev ramt af en bil og brækkede begge arme.