Vagter mod uro på biblioteket

Det er torsdag aften på Ballerup Bibliotek, og klokken er 20.30. Personalet er gået hjem, men som en ekstra service overfor lånerne, holder biblioteket åben til kl. 22. Her kan man ved hjælp af sit sygesikringskort lukke sig ind på biblioteket og i ro og mag gå på opdagelse i bøgernes verden.

»Der plejer at være en vagt. Men jeg har aldrig følt mig utryg ved at være her, heller ikke selv om, der har været noget uro,« siger en ung kvinde, der venter på nogle andre unge, der sidder og arbejder i et af studierummene på anden sal.

En ung mand sidder fordybet bag en computere og på førstesal sidder en mand og læser avis.

Alt ånder fred og idyl på biblioteket denne aften. Men sådan er det ikke altid. For et par måneder siden har Ballerup Bibliotekerne indskrænket den selvbetjente åbningstid, således at der ikke længere er åbent fredag og lørdag aften.

Utryghed blandt lånerne

Ifølge digital leder Michael Anker skyldes det, at unge har brugt bibliotekerne som varmestue og givet anledning til utryghed blandt lånerne.

»Den sene åbningstid er et tilbud, og hvis nogen ønsker at ødelægge det, er det forholdsvist nemt,« siger digital chef på Ballerup Bibliotekerne.

I Måløv morede en gruppe drenge sig med at ’knalde’ en bamse. Et pinligt optrin fanget på videokameraet, som efterfølgende gav anledning til røde ører hos de pågældende.

I Ballerup har nogle unge brugt biblioteket som et sted at samles i store grupper om at spille computerspillet Counterstrike eller feste.

Ifølge Michael Anker er der kun blevet ødelagt småtterier, og siden man har lukket ned for det aftenåbne bibliotek fredag og lørdag, har der ikke været problemer.

Derudover har det ifølge den digitale chef en præventiv virkning, at de unge ved, biblioteket er videoovervåget, at der kan være vagt på, og at de personligt komme til at hæfte for ting, de måtte ødelægge.

Ifølge husordenen må unge under 18 år slet ikke være på biblioteket om aftenen, med mindre de er i selskab med voksne, ligesom lånerne heller ikke må lukke nogen ind på biblioteket, hverken børn eller voksne.