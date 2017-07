’Baderinge’ i Centrumgaden

Seks orange plastikbaderinge i overstørrelse har indtaget gågaden i Ballerup og affødt undren og spørgsmål fra forbipasserende og beboere omkring Centrumgaden.

Er det en kunstinstallation? Er det kommunens farverige forsøg på at stoppe den ulovlige biltrafik i gaden eller måske en helt ny slags bænk, der tåler det fugtige, danske sommervejr.

Svaret har formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann (A).

»Det er en del af det chikane-system, der skal forhindre bilkørsel i gågaden. Og det er kun det første skridt,« understreger hun.De orange ’baderinge’ er nemlig nogle, kommunens tekniske forvaltning havde liggende i kælderen fra 2014, da Ballerup var vært for EM i Badminton.

Dengang blev de brugt til udsmykning, og det vil de også blive nu, forklarer Helle Tiedemann, når ’baderingene’ bliver beplantet med sommerblomster.Led i større plan’Baderingene’ er kun en lille del af en større plan for at begrænse ulovlig færdsel i gaden. Der vil således komme en bedre skiltning, lukning af tilkørelsesveje til Centrumgade, således at der i fremtiden kun vil være indkørsel ved Hold-An-Vej og Sct. Jacobsvej, standsning bliver forbudt og vareindlevering til butikkerne bliver begrænset til kl. 7-10 på hverdage og kl. 7-9 på lørdage. Lige nu afventer kommunen, at politiet nikker ja til de trafikdæmpende tiltag, der forventes at være sat i værk midt i august.

Hvis ikke disse tiltag hjælper, så vil kommunen gå et skridt videre og afspærre hele gågaden med de såkaldte pullerter.