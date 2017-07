Nikolaj dribler mod drømmen

De fleste fodbolddrenge drømmer om det. At kunne løbe på banen som en af stjernerne på et af de helst store stadions i Europa. At kunne være blandt stjernevrimlen på et af de store hold i Champions League, hvor der følger både hæder, berømmelse og masser af penge, men også hårdt arbejde og skarp konkurrence med.

For langt de fleste bliver det ved drømmen. Men når det kommer til Nikolaj Srbinovski fra Skovlunde er der kommet lidt substans bag drømmen. For han skal efter sommerferien et år til den spanske klub Villarsar de Dalt, tæt på Barcelona, for at prøvetræne i et år på klubbens ungdomsakademi. Nikolaj er udtaget til at prøve sig selv af fordi han tilsyneladende har et helt unikt talent og dermed er drømmen om fodboldhæder rykket markant tættere på.

Vi besøgte Nikolaj og hans forældre i huset i Skovlunde, hvor der er en både spændt og nervøs stemning forud for det store eventyr, som den 16-årige Nikolaj er på vej ud i.

Fodbold i blodet

Han har altid interesseret sig for fodbold og han begyndte i 2006 i Skovlunde IF. Siden kom han til BSF, hvor han i 2010 blev årets spiller. Allerede her var det tydeligt, at han havde et talent, der var ud over det sædvanlige.

I 2013 hørte familien om det specielle træningsakademi, Barcelona Traning, BTA, som på det tidspunkt havde startet et hold i Jægersborg. Her kom han til en uges prøvetræning og fortsatte året efter.

Han fortsatte derefter i AB og var en oplagt kandidat til at begynde på BTA, da akademiet begyndte sit virke i Ballerup. Det er også her, at man har udviklet ham som spiler og nu har sørget for, at han kommer til Spanien via BTA’s store netværk i den spanske fodboldverden.

»Han har trænet meget og har udviklet sig rigtig meget, blandt andet i BTA. Så de følte, at han var klar til at tage springet ned til klubben. Det er et stort spring, men det er også et vigtigt spring, som vi er meget stolte af. Men vi er selvfølgelig også lidt nervøse,« siger Kirce Srbinovski, far til Nikolaj, der aldrig selv har dyrket idræt, men som til gengæld har støttet og transporteret sin talentfulde søn gennem alle årene.

Aldrig i tvivl

For Nikolaj selv er det selvfølgelig en spændende udvikling og den 16-årige unge mand, der netop har afsluttet 9. klasse på Rosenlundskolen virker både ydmyg og beskeden. Men det viser sig hurtigt, at der bag den stille facade gemmer sig en stor tiltro til egne evner.

»Jeg har altid vidst, at jeg havde et talent for fodbold. Jeg er blevet rost meget fra starten og jeg har aldrig tvivlet på, at jeg ville satse på det her. I mine øjne har det aldrig heddet ’hvis’ men ’når,« siger Nikolaj med et skævt smil. Han pointerer samtidig, at selvom han primært spiller kantangriber, så har han en stor forståelse for de andre på banen og er ligeså meget en holdspiller.

»Det kræver selvfølgelig, at man har et ego, hvis man vil frem. Men jeg er bestemt også en holdspiller og har altid interesseret mig for teamet. Så selvom jeg er ambitiøs med hensyn til min sport, så er det ikke på den dumme ego-måde, slet ikke,« siger Nikolaj.

Det kan mor Silvana bekræfte, som fortæller, at Nikolaj altid har taget sig af sine kammerater og forsøgt at vejlede dem og hjælpe dem, hvis noget gik skævt.

Kræver afsavn

Men den store satsning på sporten betyder også afsavn. Når vennerne går i byen og fester, går Nikolaj tidligt hjem. Der skal trænes og spilles kamp. Alkohol er slet ikke noget, som han kaster sig ud i. Det har alt for store konsekvenser for formen.

»Jeg drikker ikke og jeg går tidligt hjem. Jeg var ikke engang til gallafesten, da vi afsluttede 9. klasse. Men mine venner ved godt, at det er sådan jeg er og det respekterer de. Selvfølgelig hygger jeg mig med mine venner, men de der vilde fester og den slags, det gør jeg ikke. Fodbolden er vigtigere,« siger Nikolaj. Han har sit eget træningsrum og træner hver dag, både fysisk og teknisk, for det er vigtig at holde sig i form. Især nu, hvor han er rykket op til et højere niveau. I Spanien vil han nemlig møde ambitiøse og dygtige unge fra hele verden og får mulighed for at træne med på U18-holdet. Det skærper konkurrencen.

»Jeg ved godt, at det bliver en hård konkurrence. Der er rigtig mange dygtige spillere på U18-holdet. Men det motiverer mig bare mere. Jeg er selvfølgelig lidt nervøs, men ikke når jeg er på banen. Når jer er på banen, så er jeg 100 procent fokuseret. Men alt det store udenfor banen påvirker mig selvfølgelig,« siger Nikolaj.

I gode hænder

Han er, til forældrenes store lettelse, i gode hænder idet han skal bo hos en spansk træner, som både forældrene og folkene fra BTA kender. Han skal være ’mentor’ og Nikolajs ’guide’ under opholdet.

»Det betyder meget for os, at han er i gode hænder og at han er tryg. Vi er jo meget spændte på det her og vi synes selvfølgelig, at han har fortjent det for han arbejder for det. Men han skal ikke fortælle ret meget om at han er syg eller har det lidt skidt. Så kommer mor ned til ham,« siger Silvana og griner.

Planen er, at Nikolaj skal være i Spanien i et år. Derefter skal der evalueres og hvis han har det, der skal til, så kan opholdet fortsætte og måske er vejen til at spille sammen med Messi og alle de andre verdensstjerner i FC Barcelona tættere på en realitet. Det vil naturligvis kræve, at han skal have skoleundervisning. For kun at satse på fodbold og droppe en videre uddannelse ville ikke være vejen frem.

»Planen er, at dette år er et ’sabbatår’ hvor jeg kun satser på fodbold. Men efter det år så skal jeg have en gymnasieuddannelse uanset om det bliver i Danmark eller i udlandet. Det er man nødt til at have. Selv hvis jeg får en kontrakt med førsteholdet, så er jeg nødt til at have mere uddannelse for fremtiden,« siger Nikolaj Srbinovski, der slet ikke er i tvivl om, at der nok skal være en fremtid i Barcelona.

»Jeg tænker slet ikke på ’hvis ikke’. Jeg tænker kun fremad og på at give det alt jeg kan, så de kan se, at jeg er værd at satse på. Det er min drøm, og den ligger lige her foran mig,« siger Nikolaj, der tager afsked med Danmark i august og i de første 14 dage ha følgeskab af forældrene, der vil sørge for at han kommer godt af sted og bliver ordentligt installeret og som naturligvis vil følge ham tæt hele vejen i det store skridt mod fodbolddrømmen.