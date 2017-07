Der er ingen skandale

Når 30, udskældte, systemer, som regionen betjente sig af tidligere, hvor medarbejderne skulle trykke sig ind i forskellige systemer, fordi systemerne ikke ”talte” sammen, skal udskiftes, så giver det store udfordringer.

1100 hospitaler på verdensplan, som berører 172 mio. borgere, bruger dette »system«! Ja, det skal tilpasses danske forhold, det bliver der arbejdet benhårdt på alle de relevante steder, inklusiv af brugerne på hospitalerne. Stor tak for Jeres indsats.

Jeg ved, it-folkene bruger de mest stille tidspunkter på døgnet til at rette eventuelle fejl, opdaterer og ændre det der skal ændres på Sundhedsplatformen. Jeg ved det, både fordi der på min pc-skærm poppede et vindue op om dette, men også fordi jeg som pårørende oplevede konsekvenserne af it-folkenes arbejde, på Herlev Hospital, senere samme aften.

Karsten Kriegel henviser til tal fra første kvartal og det medgiver jeg, hvis det var sådan, at så mange mennesker ikke fik deres udredning rettidigt, så var det en skandale. Men Karsten Kriegel, det er registreringen disse tal henviser til. Heldigvis blev de allerfleste patienter behandlet rettidigt.

De friskeste tal fra juni måned 2017, sendt til regionsrådet på mail til orientering i den 18. juli kommer her: Tal som regionen har indrapporteret (den 12. juli) og i øvrigt løbende indrapporterer, til Sundhedsstyrelsen, om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider, ved behandling af kræft og forskellige behandlinger af hjertesygdomme. På hjerteområdet er ovenstående regler overholdt. På kræftområdet har der i juni været een borger, som ikke kom i behandling for sin lidelse rettidigt. Een borger er en for mange, det medgiver jeg Karsten Kriegel. Men jeg har meget svært ved at kalde det en skandale.