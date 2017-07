Kommunen skaffer skattemillioner

Siden februar måned har landets kommuner kunnet inddrive ejendomsskatter hos borgerne. Det har de, efter man måtte erkende, at det stort anlagte skatteinddrivelsessystem EFI måtte droppes. Ballerup har i den grad fået succes med at kradse penge ind.

Siden februar 2017 har to medarbejdere i Ballerup Kommune, som har fået bemyndigelse til at være pantefogeder haft kontakt til en række borgere, der skylder ejendomsskat og har fået knap 3,3 millioner kroner i kassen.

Tillid til samfundet

Det flotte tal glæder borgmester Jesper Würtzen (A) som mener, at det er en væsentlig opgave, som Ballerup Kommune har påtaget sig.

»Som borgemster er jeg glad for, at vi har fået mulighed for at løs opgaven, når nu EFI er lagt på hylden. Det er helt væsentligt for vores tillid til velfærdssamfundet, at alle bidrager med det, de skal. Pengene har vi brug for til ældre, skoler, børn og den nære velfærd,« siger Jesper Würtzen, som tilføjer, at rigtig mange borger faktisk er glade for at blive kontaktet og komme i gang med at afdrage på gælden.