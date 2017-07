Svingforbud skal skabe luft i trafikken

Lige nu er der ikke meget trafik på vejene, men om nogle uger er der igen gang i myldretidstrafikken. Det gælder også på Ballerup Byvej og ikke mindst Malmparken, hvor strækningen mellem Malmparken Station og erhvervsområdet Lautrup hver dag bruges af omkring 20.000 pendlere.

Nu vil Ballerup Kommune løsne op for trafikken ved at forbyde højresving fra Malmparken til Ballerup Byvej på hverdage mellem klokken 7.30 og 9.30. Forbuddet træder i kraft mandag den 7. august og vil altså kun gælde i de to mest trafikbelastede timer på dagen. Forbuddet vil fremgå af en elektronisk tavle, der tænder i tidsrummet, hvor forbuddet gælder.

Gavner de fleste

De kommunale trafiktællinger viser nemlig, at det kun er omkring fem procent af bilisterne, der skal til højre i krydset og derfor vil forbuddet ikke påvirke ret mange bilister. Samtidig vil det glæde de mange bilister, der hver dag er nødt til at holde tilbage for gående og cyklister, der kommer fra Malmparken.

Det betyder, at de mange bilister, der skal lige ud er nødt til at vente længe på de få højresvingende bilister. Derfor vil højresvingsforbuddet lette trafikken for både bilister og de busser, der hver dag bruger frustrerende ventetid i krydset.

Trafikselskabet Movia er medfinansierende i tiltaget for netop at sikre bedre fremkommelighed for busserne i området, ligesom der er andre tiltag undervejs. Det konkrete højresvingsforbud er altså første skridt.

I løbet af 2018 vil de kommende tiltag blive implementeret og de skulle være med til at sikre et endnu bedre flow i trafikken i området.