Dametur, højt hår, musik og regn

Keld og Hilda Heick formår stadig at trække fulde huse, og det gjorde de også i søndags på Ballerup Kræmmermarked, netop som himmelen åbnede sig og sendte kaskader af regn ned over markedspladsen. Det fik ikke stemningen i teltet til at dale, men betød at besøgstallet på kræmmermarkedet ikke blev så stort som ønsket.

Alligevel er formand for Ballerup Kræmmermarked, Morten Løgager, en tilfreds mand og anslår, at rundt regnet 25.000 mennesker i løbet af weekenden lagde vejen forbi Harrestrup Ådal, hvor Ballerup Kræmmermarked blev afviklet for 19. gang.

»Det ser fornuftigt ud, men vi får ikke et overskud som i 2016, der var et fantastisk år med 432.000 kroner i overskud. Hvad overskuddet bliver i år ved vi først om en måneds tid,« lyder det fra Morten Løgager, der søndag eftermiddag ved 15-tiden lukkede kræmmermarkedet ned og sendte de 300 kræmmere hjem oven på et velbesøgt marked.

På hat med damerne

Her var lastbiler for dem med højt oktantal i blodet, loppefund for folk, der elsker at gøre et godt køb, uanset om det gælder en stråhat, en serie Tupperware eller gamle møbler, spejle, lysekroner eller tøj.

At det er valgår kunne også ses på pladsen, hvor Dansk Folkeparti havde en bod, og hvor både Mette Frederiksens og Jesper Würtzens kontrafejer vajede over pladsen, der hvor Socialdemokratiet havde taget opstilling og uddelte bolsjer og valgmateriale.

Mens kræmmermarkedet åbnede i regnvejr i fredags, så var vejrguderne anderledes mildt stemt om lørdagen, hvor termometeret kravlede op omkring de 20 grader og med en smule vind nærmest udgjorde den perfekte vejrmæssige ramme om den udendørs tradition.

De mange besøgende fyldte godt op i og omkring spiseteltene, hvor der blev langet lokalt øl fra Skovlyst, pattegris og kebaber over diskene.

I de 300 boder blev der handlet alt fra frugt og blomster over massage og mjød. Mens de voksne gik på jagt efter en god handel, kunne børnene forlyste sig i Kim Larsens Tivoli med fiskedam, hurlumhejhus og tombola eller en gang gratis ansigtsmaling hos Red Barnet.

Foto: Flemming Schiller

Lørdag havde 250 kvinder løst billet til den traditionsrige ’Damefrokost’, hvor de iført festskrud og hatte, og for nogle også en tår over tørsten, lod sig betjene af de efterhånden halvt afklædte mandlige tjenere, heriblandt kommunens førstemand Jesper Würtzen.

Kvinderne kunne nemlig byde på herrernes t-shirts mod, at de tog dem af. Alt sammen i den gode sags tjeneste. For der blev samlet 8.000 kroner ind til kampagnen ’Støt brysterne’ denne eftermiddag.

Intet kræmmermarked uden musik. Og det var der masser af. Store navne som Peter Belli, Birthe Kjær og Rubber Band trak i løbet af weekenden folk til. Og fra The Four Jacks, kunne man lørdag eftermiddag høre James Rasmussen i Kaffeteltet. Ved siden af i Det irske Telt trak den irske musik folk til, blandt andre Hawkey and Hoe.

Langt fra Convoy

Fra Convoy Buddy CB Truckers Club kom lastbilchauffører med deres nyvaskede og nypolerede lastbiler, der stod linet op på rad og række, og som kræmmergæsterne kunne få lov at kravle op i, vel og mærke kun hvis de tog skoene af først.

Omend truckerlivet ikke længere minder om Convoy – filmklassikeren fra 1978 med Kris Kristoffersen i hovedrollen som truckeren ’Rubberduc’ – så kan de tunge lastbiler stadig noget. Fascinere – både små og store drenge – og piger. Men overfor dansk regnvejr må de tonstunge lastbiler give op. Chaufførerne forlod således markedspladsen søndag morgen. For med udsigten til store mængder regn, var risikoen for at bilerne ville strande i mudder på marken tilsvarende stor.

Foto: Flemming Schiller

Men det giver ikke skår i glæden hos formanden for kræmmermarkedet.

»Vi regner med, at der har været 20-25.000 besøgende i løbet af weekenden, selv om det regnede både fredag og i dag (søndag, red.). Fredag kom der 4.000 besøgende, her havde vi også 500 pensionister til frokost, og netop som de havde sat sig til bord, begyndte det at regne. Men hen på eftermiddagen stilnede det af. Og om aftenen var der stuvende fuldt til koncerter med Rubber Band og Birthe Kjær,« siger Morten Løgager og sender en hilsen til de 220 frivillige, der har været med til at får det store arrangement til at glide glat og givet mange både lokale og folk udenbys fra en god sommeroplevelse.

Hele overskuddet fra kræmmermarkedet går til velgørende formål. I løbet af sensommeren forventes årets overskud at blive uddelt.