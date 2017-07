Politi uge 29

Forsøg på indbrud

Tirsdag den 18. juli klokken 12 anmeldte en borger, at en eller flere ukendte gerningsmænd havde forsøgt at skaffe sig adgang til vedkommendes villa på Sommerbuen i Ballerup. Gerningsmændene havde forsøgt at opbryde et stuevindue, men uden held.

Antenne stjålet fra bil

Onsdag den 19. juli klokken 19.50 anmeldte en borger, at han havde fået stjålet sin antenne fra sin bil, mens den holdt parkeret på en parkeringsplads på Egebjerg Bygade i Ballerup. Manden havde ligeledes fået stjålet sin forrige antenne få uger forinden.

Indbrud i bil

Torsdag den 20. juli klokken 15.30 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand havde knust flere ruder i vedkommendes bil og herefter havde stjålet bilens GPS. Bilen stod parkeret på Banetoften i Ballerup.