Talent på Kirketorvet

Sebastian Dahl har i de seneste to år spillet utallige koncerter, på både store og små scener, arbejdet med tonsvis af professionelle branchefolk. Det er sket, efter han i 2016 var en del af projekt ’Mere Monitor’, som gav ham kontakterne, motivationen og midlerne til forfølge en karriere indenfor musik. Han har desuden været en del af det team bag UNICEF støttenummeret 2017.

’Mere Monitor’ deltagelsen førte i maj til offentliggørelsen af hans første selvproduceret single: ’Without You’ med tilhørende musikvideo. Sangen som sætter fokus på det at miste og savne nogen. Dét at miste eller savne kan være svært at få snakket om, og Sebastian håber derfor med sin single, at få sat nogle tanker i gang hos sine medmennesker.

Man kan opleve Sebastian på søndag, når der igen er ‘Musik i Byen’ på Kirketorvet i Ballerup. Det er ganske gratis og begynder klokken 15.