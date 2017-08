Bevar det kommunale selvstyre

Dansk Folkeparti foreslår nu i de landsdækkende medier, at alle landets kommuner skal opkræve den nøjagtigt samme kommuneskat fra deres indbyggere. Det er en meget dårlig idé, og det kommer vi i hvert fald ikke til at støtte!

Det er derimod næppe nogen hemmelighed, at vi konservative altid har kæmpet for lavere skatter. For os er det grundlæggende vigtigt, at danskerne selv får mulighed for at bestemme over så stor en del af deres egne penge som muligt. Det giver nemlig økonomisk frihed, og det er bestemt også velfærd.

Derfor er vi lodret imod, at staten skal tvinge eksempelvis Ballerup Kommune til at sætte skatten op eller ned. Vi skal selv kunne bestemme, hvordan den kommunale service skal være i Ballerup Kommune og hvordan skatten skal være for at finansiere det ønskede serviceniveau.

Vi er imod at arbejde ud fra laveste fællesnævner i politik, og vi vil ikke straffe indbyggerne i de kommuner, der har nogenlunde styr på økonomien.

I Ballerup Kommune kan tingene selvfølgelig gøres bedre, men det er ikke en sund vej at afskaffe alle incitamenter kommunerne imellem i forhold til bedre økonomi.

Derfor takker vi nej til DF-forslaget, fordi Det Konservative Folkeparti tror på det kommunale selvstyre og retten til lokal forskellighed.