Baderinge hører til i svømmehallen

Det er samtidig helt komisk at vi har fået baderinge i gaden under den værste sommer i umindelige tider. Baderinge uden sol kan ikke bruges til noget.

Politikere uden visioner, uden evnen til at lytte, uden evnen til at gøre løsninger så effektive og billige det kan lade sig gøre, politikere der uanset folkestemning fejer løsninger af bordet fordi de ikke syntes om løsningen (video), politikere der ikke undersøger mulighederne for lovlighed af bestemte tiltag, dem kan vi heller ikke bruge til noget.

Politikere der mener, at det deres ret at bruge 500.000 kroner af skatteborgernes penge frem for den billigste og mest effektive løsning til 50.000 kroner.

Hvordan kan det lade sig gøre, at der kan sidde politikere der – fordi det er imod deres holdning – vælger at tidoble regningen til skatteyderne. I stedet for 1 krone per borger bliver regningen på minimum 10 kroner per borger, hvilket betyder at en hustand med far, mor og to børn skal af med 40 kroner og ikke kun 4 kroner.

Det er så kun løsningen i gågaden. Man skal være mere eller mindre naiv, hvis man tror, at denne uduelighed ikke også findes på mange andre områder i kommunens budget.

Jeg opfordre alle i Ballerup, også dem der ikke bor i Centrumgaden, til at holde øje med det pengespild der foregår og lade det komme til udtryk ved lokalvalget. Det kan ikke være rigtigt, at man bare kan forvalte borgernes penge uden ansvar. Det burde være nok til, at sige: Du er ganske enkelt ikke egnet til, at forvalte borgernes husholdning.

Men lige så sikkert det er, at biler i høj fart ikke høre hjemme i en gågade, lige så sikkert er det at baderinge hører hjemme i en svømmehal.

Endnu et eksempel på vores problem: En gammel mand på ikke under 75 blev truet så voldsomt, at han måtte sidde og få hjælp med at komme til hægterne af min sambo, da han påpege, at man ikke skulle køre i gågaden.