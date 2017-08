Tidligere BSF-spiller sendte Danmark i EM-semifinalen

Danmark er nu klar til semifinalen torsdag aften klokken 20.45 – her skal Danmark op mod Østrig. I den anden semifinale står værtsnationen Holland overfor et meget stærkt mandskab fra England. Med en dansk sejr over Østrig er holdet klar til EM finalen, der afvikles nu på søndag.

Den danske sejr over Tyskland kom i hus på et mål scoret af den tidligere BSF spiller Theresa Nielsen, der har fået sin fodboldopvækst i BSF. Theresa Nielsen er dog ikke eneste danske spiller, der tidligere har spillet i BSF. Hele 6 andre spillere, har tidligere repræsenteret BSF – Simone Boye ( FC. Rosengaard), Stina Lykke (KoldingQ), Line Røddik (FC. Barcalona), Stine Larsen (Brøndby IF), Mie Leth Jans (Manchester City) og Nikoline Sørensen (Lindkøbing).

“Det er en stor fornøjelse at følge den interesse og erkendelse kvindefodbolden endelig har fået, ikke mindst de direkte TV udsendelser fra DR og TV 2, der indtil nu har trukket mange dansker hen til TV apparatet,” siger cheftræner og talentansvarlig John Froman og fortsætter:

“I BSF glæder vi os over, at så mange af de aktuelle spillerne gennem tiderne har repræsenteret BSF på klubbens hold og selvfølgelig er vi stolte over pigernes præstation.”

“I BSF vil vi gerne skabe muligheder for at kunne drive kontraktfodbold. Klubbens bedste kvindehold spiller på nuværende tidspunkt i den bedste liga og i den netop afsluttet sæson sluttede holdet som nummer fem, hvilket er et godkendt resultat ud fra de forhold klubben kan tilbyde på nuværende tidspunkt, i forhold til øvrige konkurrenter i 3F ligaen, siger John Froman, der håber at flere virksomheder får øjnene op for det sponsorpotentiale, dansk kvindefodbold er.