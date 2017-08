Fodboldfitness i Skovlunde mangler damer

Klubben har faciliteterne og udstyret og træningsmaterialet til at man kan komme i gang. Holdet er både henvendt til folk, der måske har spillet fodbold eller folk der måske aldrig prøvet denne sport. Det er nemlig underordnet, for det primære ved fodboldfitness, er at man leger sig i form.

Helt konkret mangler klubben nogle friske piger, damer, kvinder, som har lyst til at prøve at komme i form på en sjov og underholdende måde. I starten vil der være en instruktør med for at sætte holdet i gang, men meningen er at alle med tiden selv skal styre træningen.

Er man blevet nysgerrig og har lyst til at være med så skal man kontakte klubbens formand, Jan Ynborg på joynborg@mail.dk.

Holdet starter efter planen efter ferien, hvis der er minimum 10 deltagere.