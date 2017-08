Tricktyve på spil i både Ballerup og Skovlunde

Fredag den 28. juli omkring klokken 9.30 gik det ud over en 82-årig kvinde på Hold-an Vej i Ballerup. Hun stod og ventede på bussen, da hun blev kaldt hen til en sort personbil, hvori der sad en mand og to kvinder. Den ene kvinde viste den 82-årige nogle smykker og forsøgte at hænge en guldhalskæde om halsen på hende, mens hun spurgte om vej til Herlev Hospital.

Først senere, da den 82-årige sad i bussen, opdagede hun, at hendes guldhalskæde var væk.

Der er ikke noget signalement af manden i bilen, men de to kvinder beskrives som østeuropæiske, begge med kort, brunt hår. Den ene omkring 40-45 år, den anden 60-65. Kvinden, der talte med den 82-årige, talte dansk med accent.

Igen i Skovlunde

Dagen efter klokken 11.15 skete et lignende tricktyveri foran Aldi i Skovlunde Centret. Her blev en 77-årig kvinde antastet af to mænd og to kvinder i bil.

De rullede vinduet ned og spurgte om vej til Glostrup Hospital. Den 77-årige forklarede vejen, hvorefter den ene kvinde i bilen sagde, at den 77-årige skulle have en guldhalskæde som tak.

Den 77-årige sagde nej tak til kæden, men kvinden i bilen forsøgte alligevel at hænge den om halsen på hende. Pludselig kørte bilen fra stedet, og den 77-årige opdagede at hendes egen guldhalskæde var væk.

Der er ikke noget signalement af mændene i bilen, men kvinderne beskrives begge som sydlandske, cirka 50-55 år og med tørklæder på hovedet. Den ene var kraftig, den anden havde dårlige tænder, lyder det ifølge Vestegnens Politi, som kan kontaktes med yderligere oplysninger i sagerne på telefon 43 86 14 48.