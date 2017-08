Nye boliger på vej til Smørum

Der er mange, som ønsker at bo tæt på naturen og alligevel tæt på by og de mange muligheder, som byder sig til der. Derfor er endnu et projektsalg i gang i området ved Kong Svends Høj i Smørum.

Det nye boligområde har fået navnet ’Kongeskrænten’og kommer til at bestå af i alt 66 rækkehuse i flere plan. Det hele skal opføres i bæredygtige materialer og i forskellige størrelser.

Der bygges toplans-boliger på mellem 126 og 134 kvadratmeter og med fem værelser. Der opføres også en række boliger i tre plan på 165-176 kvadratmeter som syvværelsesboliger. Der vil til alle boliger være egen carport, udhus og privat have.

Bæredygtige boliger

Alle boligerne vil blive udført i bæredygtige materialer, der tager hensyn til miljøet og fremtiden generationer – og er især rettet imod børnefamilier, der måske flytter ud fra København. Blandt andet arbejdes der med ’smart isolering’, brug af solceller og genanvendelse af regnvand, hvilket også kommer til at betyde væsentligt billigere driftsomkostningerne, end man ser ved ældre huse.

Det er KONstruct og EG Danmark, der står bag udstykningen og udviklingen af rækkehusene på den 23.000 kvadratmeter store grund i det ydre Smørum.

Salget af boligerne står den lokale Nybolig-mægler Lizette C. Byrdal for.

Læs mere på www.kongeskraenten.dk