Måløvs nye samlingssted tager form

Vi skal helt tilbage til borgermillionprojektet i 2015 for at finde begyndelsen på det, der nu snart bliver til virkelighed: En helt ny overdækket aktivitetsplads i Måløv – en plads som alle må bruge – både borgerne, de lokale foreninger, institutioner og skoler.

I 2015 løb aktivitetspladsen med alle 188.000 kroner, som er Måløvs andel af borgermillionen, men det var ikke helt nok til at realisere projektet, derfor ansøgte folkene bag om endnu en bid af kagen, da der igen i 2017 blev sendt en borgermillion til afstemning.

Aktivitetspladsen, der i mellemtiden havde fået navnet ’Vores Tingsted’ løb igen med en pose penge; 98.000 kroner for at være præcis, og så kunne opførelsen gå i gang.

Knokler i ferien

Her i sommerferien er Vores Tingsted så begyndt at tage form og over de kommende to weekender bliver der igen hamret og banket på pladsen, der ligger på græsplænen lige syd for skolens vestligste ende – ud til Kratvej på den modsatte side af tandlægerne.

Det er Måløv Bylaug, som kommer til at stå for den overordnede administration af stedet. Der er udpeget en formand for styregruppen for Vores Tingsted – Sune Lohse, som også har været tovholder på projektet lige fra start.

Hvad er formålet med Vores Tingsted?

»Formålet med Vores Tingsted er at skabe en fælles facilitet, som kan bidrage til at styrke byens samarbejde, engagement, inddragelse, ejerskab og åbenhed, på tværs af kulturer, aldersgrupper, foreninger, frivillige, professionelle og det offentlige,« siger Sune Lohse.

Det er alle mulige forskellige frivillige, der hjælper til for at få Vores Tingsted gjort til virkelighed og alle er velkomne til at give et nap med – for eksempel i den kommende weekend, 5.-6. august, hvor der skal laves spær og tag.

»Hvis du kan bruge en skruemaskine, bage kage eller smøre frokost, slæbe brædder eller bare heppe og sludre, så send mig en mail,« lyder opfordringen fra Sune, der håber på at mange vil møde op og hjælpe til.

Store drømme

Hvordan skrider det frem med byggeriet?

»Vi regner med at være færdig med taget i august eller starten af september,« siger Sune Lohse, der i øjeblikket er i gang med at søge endnu flere penge fra fonde og lignende, så tingstedet kan blive endnu bedre, end hvad der foreløbigt er penge til.

Det oprindelige projekt gik ud på at bygge en overdækket plads med bålsted, borde og bænke, men siden er projektet vokset – efterhånden som flere interessenter har budt ind med idéer og ønsker, så nu leger folkene bag projektet også med tanker om toiletter og køkkenfaciliteter. Og hvis der skal laves strøm, vand og kloak kommer det til at koste en del flere penge – penge som ikke er der, lige nu i hvert fald.

»Pt. er udfordringen hele overvejelsen om vi skal satse på at gøre ’’det store’’ først som vand, kloak, flisebelægning og så videre, eller om vi skal satse på at få lavet noget bålsted og borde i en fart, så man kan begynde at bruge det,« forklarer Sune Lohse, der uanset om det bliver det store eller lille projekt regner med, at Vores Tingsted bliver færdigt i år.

Faktaboks: Følg projektet

Man kan læse meget mere og projektet på hjemmesiden www.vorestingsted.dk.

Hvis man har lyst til at give et nap med, kan man kontakte formand for styregruppen, Sune Lohse på telefon 40 878 878 eller mail: slo@abakion.dk.

På hjemmesiden kan man også løbende følge arbejdet, hvor langt de frivillige er kommet og se opslag om, hvilke dage der arbejdes på tingstedet.

Illustration af overdækningen på Vores Tingsted: