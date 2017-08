Advarsel fra offer: Pas på tricktyvene

Der går ikke en uge, uden man hører om tricktyve, der har haft held til at forvirre intetanende – ofte ældre – mennesker i en sådan grad, at de først alt for sent opdager, at de er blevet bestjålet.

Fremgangsmåden er som regel den samme: Ukendte personer henvender sig med spørgsmål om for eksempel vej til nærmeste hospital, eller de forsøger at sælge smykker, som de er meget hurtige til at hænge om halsen på det intetanende offer, der i forvirringen ikke når at fatte mistanke, før det er for sent og tyvene er over alle bjerge.

To kvinder spurgte om vej til hospitalet

Også i Ballerup er der store problemer med tricktyve og for nylig gik det ud over 76-årige Inge, som var ude at gå tur med sin hund på Vestbuen fredag formiddag den 21. juli.

Ved busstoppestedet på Vestbuen overfor Grantoften bemærker Inge en grå bil med svenske plader, der holder, der hvor bussen skal holde.

»Der stiger en dame ud og siger ’hospital’ og viser mig et kort,« fortæller Inge, der prøvede at forklare kvinden vejen derhen.

»Pludselig giver hun mig en ring i hånden og jeg siger ’nej nej, jeg skal da ikke have en ring’,« fortæller Inge videre.

Ud af den grå bil steg endnu en kvinde, der på gebrokkent dansk fortalte Inge, at det var hendes mand, der var på hospitalet.

»Så hænger de sådan noget tingel-tangel om halsen på mig – sådan en helt gul tydeligt uægte halskæde,« fortæller Inge, der blev så forvirret over det hele, at hun ikke nåede at tænke klart, før kvinderne igen havde sat sig ind i bilen og var kørt væk.

Hvor dum har man lige lov at være

»Så opdagede jeg, at de havde hugget min guldhalskæde. Det var arvegods, så jeg ved ikke engang, hvor mange karat den var på, og da jeg skulle forklare politi og forsikring, hvordan den så ud, kunne jeg ikke engang forklare det. Jeg var simpelthen så chokeret over, det der var sket,« fortæller Inge, der er brandærgerlig over at være blevet narret.

»Hvor dum har man lige lov at være. Det kan jeg jo godt spørge mig selv om her bagefter. Jeg er normalt kvik nok i hovedet, men lige her tænkte jeg mig ikke ordentligt om.«

Netop derfor håber Inge, at hun med sit lille opråb her i avisen kan være med til at advare andre, så de ikke havner i samme situation. Og hendes advarsel lader til at være nødvendig, da der igen i denne uge har været to lignende tricktyverier i lokalområdet. Læs mere om disse her: Tricktyve på spil i både Ballerup og Skovlunde

Politiets råd: Vær skeptisk!

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:

• Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

• Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

• Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

• Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.

• Hvis ukendte personer henvender sig for at bede om hjælp eller prøver at aflede din opmærksomhed ved for eksempel at spørge om vej, skal du være ekstra opmærksom og holde godt øje med dine ejendele.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114.

Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.

Kilde: Københavns Vestegns Politi