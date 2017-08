Træn skolevejen med børnene i ferien

Øvelse gør mester, lyder et gammelt ordsprog. Og når det kommer til trafikken – og at færdes rigtigt og sikkert i den – er der brug for megen øvelse. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik alle forældre til at bruge de sidste uger af sommerferien på at øve skolevejen sammen med børnene.

Uanset om det er på gåben eller cykel, kræver det øvelse for de små – men sandelig også de lidt større – at navigere sikkert gennem trafikken på vej til eller fra skole. Ved at bruge et par dage i sommerferien, inden hverdagen for alvor går i gang, på at øve cykel- eller gåturen med ungerne, er der mulighed for at gøre det i et lidt mere roligt tempo, hvor man undervejs kan stoppe op og tale lidt om, hvad børnene skal være særligt opmærksomme på undervejs.

Gode trafikvaner

»Forældre kan med fordel gå eller cykle turen til og fra skole sammen med barnet. Så kan man tale om trafikken undervejs og lære barnet, hvad man skal holde øje med, og at selv om man har set en bil, så er det ikke sikkert, at bilisten har set barnet. Den konkrete øvelse er enorm vigtig for børnene,« forklarer Rosa Nissen, der er projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Hun understeger samtidig, at det ikke er nok blot at læse bøger om trafik – eller at tale om det i bilen. Det vigtigste er, at de selv kommer ud og prøver at færdes på enten cykel eller gåben. For én ting er, at de skal lære at stoppe for rødt og se sig for, inden de krydser vejen, men de skal også lære at ’’aflæse’’ trafikken og andre trafikanters hensigt og vurdere, hvornår det er sikkert at krydse vejen.

»Det kræver træning og erfaring at blive en god og sikker trafikant. Derfor er det afgørende, at vi forældre sørger for, at børnene får gode trafikvaner så tidligt som muligt. Jo mere forældre og barn har trænet i trafikken, desto bedre bliver barnet til at færdes sikkert på egen hånd, siger Rosa Nissen.

Hvornår kan de selv?

Det kan være svært at afgøre, hvornår et barn er klar til at begå sig i trafikken på egen hånd. Hvis barnet ikke skal krydse alt for trafikerede veje på turen til og fra skole, kan nogle 6-7-årige klare turen selv. Men det er op til forældrene at vurdere, hvor meget barnet kan på baggrund af dets modenhed, motoriske udvikling og trafikforholdene på skolevejen.

For at få hjælp til at gøre sine børn sikre i trafikken kan man eventuelt tilmelde sig Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev med gode råd og trafikøvelser, der er målrettet barnets alder. Eller blot læse flere gode råd om, hvordan man færdes sikkert med børn i alderen 0 til 18 år i trafikken på rådets hjemmeside: www.sikkertrafik.dk.

Faktaboks: Gode råd til trafiktræning:

• Vælg den sikreste rute til skole – ikke nødvendigvis den korteste.

• Gå eller tag turen på cykel mange gange, og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.

• Tal med barnet om, hvad I ser og oplever, hver gang I er på tur i trafikken. For eksempel: Bilen blinker, fordi den skal dreje eller bilen har lyset tændt, fordi den kører fremad mv. Det skærper barnets opmærksomhed på, hvad der sker i trafikken, og hvad barnet bør holde øje med.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik