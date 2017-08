Mindre madspild betaler sig

Når mere end 700 medarbejdere hver dag spiser frokost i kantinen hos it-virksomheden SDC i Ballerup ryger der en hel del i skraldespanden – både som produktionsaffald i køkkenet og som spild fra buffeten. Men efter en målrettet indsats fra både SDC og Coors kantinedivision ’Food by Coor’, der står for kantinedriften hos SDC, er det lykkedes at nedbringe mængden af madaffald ganske betydeligt.

Efter et år med omhyggelig registrering af madspild fra både køkken og buffet, er madspildet halveret fra cirka 70 til 35 kilo om dagen. Og selvom det er et imponerende resultat, så er køkkenchef Jesper Holgersen ikke færdig der – han forventer yderligere reduktion i madspild i månederne frem.

Fokus på tallerkenerne

Indsatsen har indtil nu foregået mest i køkkenet, hvor medarbejderne har haft stort fokus på at genanvende råvarer og har været på forskellige kurser i madspild.

Næste skridt er at involvere alle virksomhedens øvrige medarbejdere ved nu også at begynde at fokusere på ’tallerkenspildet’ – altså det mad, som medarbejderne øser op på deres tallerkener, men ikke spiser. Derfor har de igangsat en stor kommunikationsindsats, der skal gøre medarbejderne mere bevidste om deres madvaner på arbejdspladsen.

»Brugerne af kantinen ser jo ikke, hvad der sker bag buffetlinjen. Det giver derfor rigtig god mening at sætte gang i en samlet kommunikationsindsats, der gør opmærksom på ulemperne ved madspild, og hvordan man ved at tænke over sine kantinevaner kan bidrage til at sænke mængden af affald,« siger køkkenchef Jesper Holgersen.

Det betaler sig

På ledelsesgangen hos SDC er man godt tilfredse med det foreløbige resultat af Coors indsats. Selvom mindre madspild også betyder sparede kroner og øre, så handler det ikke kun om den økonomiske gevinst, understreger facility manager Claus Bach.

»Vi regner med, at den minimerede madspild giver en økonomisk gevinst på mellem 5 og 10 procent. Men for os handler det i lige så høj grad om indstillingen til det at smide brugbare ressourcer ud. Selvom vores madaffald genanvendes til biogas og biomasse, er det ærgerligt at smide mad ud, der ikke fejler noget. Derfor vil vi med dette projekt gerne motivere medarbejderne til at tænke over deres madspild og selv tage næste skridt i forhold til at drive en miljørigtig fødevareproduktion,« siger han.