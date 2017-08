Spejderne fik sat Ballerup på landkortet i Sønderborg

Ramasjang, adventure-scout, ringridning, venskaber, natløb og solcellebygning var blot et par af oplevelserne for de over 250 spejdere fra Ballerup, som deltog i Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg 22. til 30. juli. Sammen med 37.000 andre spejdere fra både ind- og udland havde de nogle forrygende dage med masser af gode oplevelser.

På afstand kunne man måske godt tænke, at de første dage af lejren bød på rigelige mængder regn. Spejdernes gå-på-mod trodsede dog vejret – og sammen med alle de vilde oplevelser fik det skubbet regnvejret i baggrunden. Og det var en kæmpe oplevelse for de mange spejdere at møde det store fællesskab, der er på tværs af byer og lande i spejderbevægelsen.

Borgmesterbesøg

Onsdag den 26. juli fik Baltårnet – som ballerupspejdernes del af lejren hed – besøg af borgmester Jesper Würtzen.

Vartegnet som markerede Ballerup spejdernes del af lejren, Baltårnet.

Foto: Johanne Hansen Baadsgaard

Morten Lykkeberg fra spejderne i Ballerup er rigtig glad for, at borgmesteren kom til Sønderborg i sin sommerferie:

»Vi ville gerne vise Jesper Würtzen lidt mere af spejderarbejdet, og vi fik også vendt både det vi kan i spejdergrupperne i Ballerup, foreningslivet generelt og så kom Jesper også med gode ideer til, hvordan vi kan få endnu mere samarbejde med andre dele af kommunen. Og vores spejdere er jo også super glade for at hilse på borgmesteren og fortælle om alle oplevelserne.«

Borgmestre og lokalpolitikere fra hele landet var inviteret til Sønderborg, for at få en smagsprøve på praktisk spejderarbejde. Efterfølgende skulle de deltage i en konference om, hvordan spejderne medvirker til at skabe stærke fællesskaber i en kommune.

»Jeg er imponeret over stemningen på lejren, og spejdernes vilje til at få ting til at lykkes. Såvel store som små spejdere har en vilje til at løse problemerne frem for at bruge tid på at fokusere på dem, en evne som man ikke altid møder i samfundet,« var meldingen fra Jesper Würtzen.

Fællesskab på tværs

Alle seks spejdergrupper fra Ballerup tog af sted på Spejdernes Lejr sammen. Allerede inden lejren begyndte samarbejdet omkring planlægningen og på lejren fik de 250 spejdere fra Ballerup styrket fællesskabet på tværs af spejdergrupper.

Spejderne fra Ballerup havde også valgt at være vært for 50 udenlandske spejdere, som kom fra Irland, Østrig og England. Det styrkede venskaberne på tværs, og samtidig fik spejderne trænet deres engelsk, fortæller Morten Lykkeberg.

Ballerup deltog i direkte udsendelse med Ramasjang. Foto: Johanne Hansen Baadsgaard

Sønderjysk kaffebord som spejderne selve havde lavet. Foto: Johanne Hansen Baadsgaard