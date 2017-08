Skrifteksperten fra Ballerup

»Det er en typisk journalistskrift – spontan og ikke letlæselig men en hurtig, bølget trådskrift. Du har lange underlængder på dine ’g’er og ’j’er. Du vil gerne ned i det ubevidste, ned i følelserne. G’erne ligner små pengesække, du kan godt lide materielle ting og penge. Hvert ord står for sig, det viser en vis klarhed i tankerne, og mellemrummene viser, du har god kontakt til andre mennesker, men de skal heller ikke komme for tæt på.«

Anny Graae Bennike er i gang med at analysere Deres Udsendtes håndskrift, baseret på de håndskrevne noter, jeg tager, mens jeg interviewer hende. Det er ikke optimalt, understreger den 87-årige skriftekspert. For under normale omstændigheder hverken kender eller møder hun, de personer, hvis håndskrift eller underskrift hun skal vurdere.

»Det er vigtigt, at det ikke er personligt. Det er håndskriften, jeg arbejder med. Ikke personen. Men når det er sagt, så er der visse skrifter, der taler mere positivt til en end andre,« fortæller hun, der siden 1983, da hun blev færdig som grafolog, har siddet bevæbnet med lup, passer og lineal fordybet i skriftlige dokumenter for at vurdere indholdet af dem. Retsakter, anonyme anmeldelser af socialt bedrageri, underskrifter og ansættelsespapirer har været blandt opgaverne.

I-prik afgjorde sagen

Selve teksten er underordnet, forklarer hun, der har analyseret tekster på sprog, hun ikke kender eller med kyrilliske bogstaver, som hun heller ikke kan afkode.

»Ofte mangler der flow i skriften, hvis den er uægte, eller det kan være i-prikken, der afslører dem. Jeg har haft en sag, hvor det var i-prikken, der afgjorde sagen. Vores håndskrift er nemlig som en seismografisk gengivelse af hjernens impulser, « forklarer Anny Bennike, der har været med til at afsløre uægte dokumenter i store, spektakulære retssager mod eksempelvis it-manden Stein Bagger og PFA-direktøren Rasmus Trads.

Normalt møder Anny Bennike aldrig de personer, hvis håndskrift hun skal analysere. Men Rasmus Trads stødte hun tilfældigt ind i et supermarked i Centrumgade i Ballerup i forbindelse med, at sagen kørte.

»Han havde set mig i fjernsynet. så han sendte mig onde øjne i køen, men jeg lod som ingenting. Det var jo ikke mig, der havde gjort noget forkert,« lyder det fra skrifteksperten.

Fingeraftryk med pen

Interessen for håndskrift fik Anny Graae Bennike da hun i en årrække var sekretær på Lindeskolen i Ballerup. Det var dengang elevernes karakterer skulle føres ind i protokoller i hånden. Det var Annys opgave, og hun sad ofte og undrede sig over, hvor forskellige lærernes underskrifter var.

»Vi har alle sammen gået i den samme skole og lært at skrive, men vores håndskrift er så forskellig,« siger Anny Graae Bennike, der følte sig tilskyndet til at vide noget mere om skriftens gåder.

Passer, lup og lineal er nogle er nogle af grafologens vigtigste redskaber.

Foto: Flemming Schiller

Det var længe før internet og google hørte til vores ordforråd. Og til at begynde med vidste Anny Bennike heller ikke, at det, hun var på jagt efter, er en videnskab udi håndskrift – nemlig grafologi. Det var således en bekendt, der ledte hende på sporet af det ord, der skulle blive afgørende for det sving, hendes arbejdsliv siden skulle tage. I telefonbogen fandt Anny Bennike grafologen Tove Scherer, som hun senere kom til at læse hos.

»Det var en tirsdag, jeg ringede til hende. Og tirsdag det er min dag, og jeg skulle vide noget her og nu,« siger Anny Bennike og griner af sin egen utålmodighed. Et par dage måtte hun vente, før grafologen tog imod i Bagsværd og kunne linde på låget til en for skolesekretæren helt ny verden.

Efter mødet med Tove Scherer blev Anny Graae Bennike sendt på biblioteket for at låne bøger om emnet.

»Her lånte jeg bøger om grafologi. Men jeg måtte læse dem flere gange. Hvad er det, der står? Selv om jeg ikke forstod meget af det, så havde det bidt mig,« forklarer hun om det, der blev startskuddet til syv års studier hos fire forskellige grafologer, før hun fik sit eksamensbevis.

I starten praktiserede Anny Graae Bennike,mens hun passede jobbet som skolesekretær på Lindeskolen. Senere forlod hun skolejobbet for at hellige sig arbejdet med skrifter.

Børnetegninger

En annonce i Børsen skaffede de første kunder, som typisk var virksomheder, der brugte grafologen til at lave skriftanalyser i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

Ud fra skriftprøver kan Anny Graae Bennike se, om en person er nærig, stolt, kan samarbejde med andre og hvorvidt de er smidige og empatiske. For ifølge skrifteksperten er en analyse af håndskriften mere præcis end en psykologisk test.

I dag er der langt mellem de firmaer, der bruger skriftanalyse i forbindelse med ansættelser. Det betyder også, at der er længere imellem, at Anny Bennike analyserer håndskrevne tekster. Hendes primære opgaver i dag er at afgøre, hvorvidt en underskrift er falsk eller ægte.

Derudover analyserer hun børnetegninger og har været med til at stifte Center for Analyse af Børnetegninger. For børnetegninger er et godt redskab til at vurdere, hvordan et barn trives. Det kan være i forbindelse med en skilsmisse, problemer i skolen eller seksuelle overgreb.

Det er mestendels bekymrede forældre, der bruger grafologerne på denne måde. Og det ærgrer Anny Graae Bennike, for der er et stort potentiale i analyse af børnetegninger.

»Vi så gerne, at retterne vil bruge os noget mere. For vi kan virkelig se noget,« siger den 87-årige skriftsekspert, der bliver ved så længe, øjnene kan se.

En stereolup hører til blandt de remedier, Anny Graae Bennike bruger, når hun skal analysere skrift. Foto: Flemming Schiller