Kommentar til grafologen fra Ballerup

Jeg havde i sin tid svært ved at forstå, hvorfor politiet brugte udgifter på en grafolog. (Jeg måtte jo efterfølgende afholde samtlige sagsomkostninger).

Jeg havde som bekendt lagt alle kort på bordet fra dag 1, så der var absolut ikke noget at ’afsløre’.

Fru Bennikes omtale af et tilfældigt møde i et supermarked på Centrumgaden, er jeg bange for, må bero på en erindringsforskydning.

Jeg handler stort set aldrig i Centrumgaden, og hvad supermarkeder angår, frekventerer jeg dem, som jeg har i Måløv – lige bortset fra Føtex i Ballerup Centret.

Og skulle jeg tage fejl, har jeg under ingen omstændigheder haft den mindste grund til at kigge på fru Bennike med onde øjne, for hun havde som nævnt ikke kastet lys over noget, som anklagemyndigheden ikke var bekendt med i forvejen.

Jeg mindes ikke at have set fru Bennike på fjernsyn. Alle ved, at der skal en overordentlig massiv eksponering til, før man bliver genkendt.

Fru Bennike ser for resten ganske frisk ud af en 87-årig at være.

Læs artiklen her: ‘Skrifteksperten fra Ballerup’