Det ville klæde regionen at lytte til de ansatte på hospitalerne

Hvornår er det en skandale? En skandale er det bestemt for os ansatte på hospitalerne! Jeg har til d.d. ikke mødt en kollega, som synes om Sundhedsplatformen.

Jeg er ansat på Herlev-Gentofte Hospital og klikker mig til dagligt igennem Sundhedsplatformens mange snørklede arbejdsgange. Vi startede op for snart halvandet år siden i et system med mange, mange fejl, en meget mangelfuld undervisning og ikke mindst ingen vejledninger til systemet. Ringer man ind til supporten venter man nemt op til en halv time for at komme igennem – og sådan er det stadig den dag i dag. Og så skal man endda være meget heldig, hvis vi får den nødvendige hjælp.

Men det, som har været mest frustrerende i hele denne proces, er regionens manglede anerkendelse af, at vores arbejde er blevet meget besværliggjort. Alt tager to-tre gange så lang tid at udføre på grund af regionens klogskab på, hvordan vi skal arbejde.

Dyre læger sidder og udfører sekretærarbejde. Vigtig registrering bliver ikke udført, og dermed ingen DRG-registrering, som har så stor betydning for hospitalets økonomi.

Jeg har oplevet flere tilfælde, hvor en kollega er brudt sammen på grund af Sundhedsplatformen, og dygtige overlæger har opsagt deres arbejde.

Når jeg mødte på arbejde før Sundhedsplatformen, mødte jeg kolleger med stor arbejdsglæde. I dag møder jeg en stab meget kompetente, men meget opgivende kolleger. Det vil klæde regionen at lytte på de ansatte på hospitalerne. Det er trods alt os, som besidder den vigtige viden om, hvordan et hospital i det daglige fungerer bedst – og ikke de regionale ansatte.

Så et godt råd Hanne Andersen: Lyt på det faglige personale og ikke mindst lær.

Sundhedsplatformen er kommet for at blive, det er der nok ingen tvivl om, men lad os dog selv bestemme, hvordan vores arbejdsgange fungerer bedst!