Svineri ved shelters i Sømosen

Det kræver at forældre til de børn, der her sidste weekend parkerede ved vendepladsen ved Sømoseparken og lod deres børn opholde sig i shelterne, opdrager deres børn til at færdes i naturen og checker området og rydder op, når man forlader området.

Det kræver også, at kommunen hele tiden er opmærksom (og måske især efter en weekend) og foranstalter oprydning, hvis det er påkrævet.

Jeg tog billeder af, hvordan der så ud ved shelterne her i morges (tirsdag den 1. august, red). Det er simpelthen klamt og man kan ikke byde andre borgere noget sådant. Hvem vil lade deres børn lege i dette?

Jeg håber, at kommunen finder ud af at løse dette problem, som man vel har været klar over kunne opstå, når man anlægger sådanne faciliteter. Det er sørgeligt men det var lidt forventeligt.

Svar fra borgmesteren

Kære Claus. Tak fordi du gør os opmærksom på affaldsproblemerne ved det nye shelter i Sømosen. Jeg er enig med dig i, at den nye aktivitetsplads, madpakkehuset og shelters ved Sømosen er rigtigt gode og skaber liv omkring den smukke natur ved Sømosen.

Det hele er blevet til som følge af Borgermillionen, og efterfølgende har en række initiativrige borgere stået for indsamling hos private, virksomheder og fonde. Resultatet er blevet rigtigt godt, og det er godt med borgere, der går forrest til fællesskabets bedste.

Det er samtidig vigtigt, at vi passer godt på vores grønne områder og fællesfaciliteter, så de forbliver attraktive. De allerfleste er rigtig gode til at rydde op efter sig, og jeg opfordrer de sidste til at følge trop. Det er ikke i orden, at de få ødelægger det for de mange.

Det er i Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø, der tager sig af en henvendelse som din. Jeg har sendt det videre, og de fortæller, at de fremover vil holde mere øje med, om der er behov for en ekstra oprydning på den nye aktivitetsplads efter weekender.

Jesper Würtzen (A)

Borgmester i Ballerup Kommune