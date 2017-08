Pilgrimsherberg på vej i Ballerup

Det har taget sin tid, men nu er det endelig lykkedes foreningen ’Albergue Ballerup’, som har til formål at etablere et pilgrimsherberg i Ballerup, at finde egnede lokaler til det kommende herberg.

På Præstevænget 10 i Ballerup ligger det fine gule hus, som tidligere var mødested for kommunens dagplejere, men som nu står tomt. Og det er lige præcis her, det kommende pilgrimsherberg skal ligge.

»Ting tager tid,« smiler den gamle borgmester, Ove E. Dalsgaard, der selv er en aktiv vandrer og bestyrelsesmedlem i Albergue Ballerup.

»Ja, vi havde stiftende generalforsamling 28. april sidste år og siden har vi arbejdet på at finde et godt sted til herberget,« supplerer Rikke Ærtebjerg, der er formand i foreningen.

Frem med kost og spand

Nu begynder arbejdet med at sætte huset i stand og indrette det til formålet med køjesenge, lidt møbler og køkkenfaciliteter.

»Vi skal blandt andet have lavet de indvendige vægge med glaspartier om til faste vægge. Det alene kommer til at koste omkring 120.000 kroner, så vi gør alt hvad vi kan for at skaffe penge og håber på opbakning fra både fonde, de lokale kirker og andre lokale sponsorer,« forklarer Rikke, der har god hjælp til den slags arbejde fra Ove E. Dalsgaard.

»Vi sender Ove ud med hatten, han kender jo alle og enhver,« griner hun.

Foreningen har søgt forskellige puljer tidligere, men fordi der ikke var fundet et sted til herberget endnu, har de haft svært ved at få økonomisk opbakning til projektet. Med nøglerne til Præstevænget 10 i hånden, håber de at fremtiden ser lysere ud på den front også.

Det gamle mødested for dagplejerne står tomt og venter nu bare på at blive

omdannet til pilgrimsherberg. Foto: Flemming Schiller

Allerede i denne uge går de frivillige i foreningen i gang med den helt store hovedrengøring af huset, ligesom de skal have spartlet lidt huller i væggene og flytte nogle møbler ind.

»Vi har heldigvis fået nogle møbler foræret, men vi mangler stadig det vigtigste – køjesenge,« fortæller Rikke.

De håber, at der måske er mulighed for at få fingrene i nogle køjesenge ude i Jonstruplejren, men det må tiden vise.

Meningen er, at der skal være seks senge med 12 køjer til overnattende vandrere. Dertil et opholdsrum/område med sofa, bord og stole, køkken og badeværelse.

Hvorfor Ballerup?

Årsagen til at det overhovedet er relevant med et pilgrimsherberg i Ballerup er, at pilgrimsruten Santiagoruten går igennem kommunen.

Det er frivillige i Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, der har stået for at opmærke stierne i Danmark – også her i Ballerup, hvor Bjarne Halgreen har haft ansvaret for at sætte de små skilte op langs ruten.

»Du kan se her på kortet,« siger Bjarne Halgreen og peger på et stort indrammet danmarkskort, der står på gulvet i det kommende pilgrimsherberg.

»Ruten går oppe fra Helsingør hele vejen ned til Rødby, og på vejen går den så igennem Ballerup – lige her,« tilføjer han og følger ruten på kortet med fingeren.

»Længere syd på, bliver den så en del af de tyske ruter og fortsætter videre ned til Spanien.«

Ruten i Ballerup er altså en lille del af et kæmpe net af ruter gennem hele Europa – alle ledende mod endemålet Santiago de Compostela i Spanien, der huser Sankt Jakobs grav og derfor har været mål for pilgrimme siden middelalderen.

Indvielse om få uger

Selvom der er lang vej igen, før pilgrimsherberget i Ballerup er klar til overnattende gæster, holder foreningen allerede søndag den 24. august klokken 14 indvielsesfest i det nye hus.

»Vi har ikke programmet helt på plads endnu, men borgmesteren har lovet at komme og jeg har kontakt til en musiker, der kan underholde lidt. Det er samme weekend som Ballerup Musikfest, så der er forhåbentlig masser af mennesker i byen,« siger Rikke Ærtebjerg, der henviser alle interesserede til at besøge foreningens facebookside ’Albergue Ballerup (Pilgrimsherberg)’, hvor man kan følge med i arbejdet med herberget og byde ind med en hjælpende hånd – eller en overskydende køjeseng.

Pilgrimsruten er markeret med små blå skilte, så hvis man har lyst til at tage turen

gennem Ballerup, skal man bare følge dem. Foto: Flemming Schiller

Faktaboks: Ruten i Ballerup

Hvis man selv har fået lyst til at snuse til pilgrimsoplevelsen i mini-udgave, skal man afsætte cirka halvanden time til den seks kilometer lange tur gennem Ballerup.

Den første vejviser findes på kanten af Furesø Kommune ved skovbrynet i Jonstrup Vang. Herefter fortsætter turen ad Lundegårdsstien, gennem Ballerup forbi kirken, videre ad Centrumgaden over Hold-an Vej og Ballerup Boulevard gennem Hede-Magleparken og Haraldsminde til ruten forsætter ind i Albertslund Kommune.

Bemærk, at skiltningen er ”ensrettet” fra nord mod syd – så skiltene springer ikke i øjnene, hvis man vælger at tage turen den anden vej.

Hvis det giver appetit på mere pilgrimsvandring, er der yderligere information at hente på www.santiagopilgrimme.dk, hvor man kan se mere om muligheder og ruter.

Melder lysten sig til at tage hele turen gennem Europa, så skal man afsætte et halvt år til det.