Meny er klar til efteråret

Efter et par år med lavprissupermarkedet Kiwi i Centrumgaden kan Ballerup se frem til at få en Meny med delikatesse, slagter og fiskeafdeling, ligesom Farumhusbageren får sit eget hjørne i butikken.

»Vi glæder os. De nye varer er så småt på vej ind,« siger Morten Caspersen, butikschef i Kiwi.

Han fortsætter ligesom det øvrige personale, når Kiwi bliver til Meny.

Ændringen er et led i en større strategi, som Dagrofa, der står bag de to supermarkedskæder, offentliggjorde i foråret.

Kiwi-kæden har givet underskud, hvorfor Dagrofa sadler om og vil satse på lokal forankring, fødevarer af høj kvalitet og på grossist- og fødevareservice.

Alternativ til Føtex

Og selv om nogle kunder har udtrykt bekymring for, at prisniveauet stiger, så glæder butikschefen sig til at kunne tilbyde dagligvarekunderne et alternativ til Føtex.

Stille og roligt udfases nogle varer, mens nye kommer til, alt imens butikken forandrer sig.

Det betyder dog ikke et endeligt farvel til discount-varer, understreger Morten Caspersen.

»Vil vil fortsat have discountvarer, dog vil vi ikke længere have 20 procent på vores frugt og grønt. Men kunderne vil opleve, vi får et større sortiment. Nu vil vi både have pasta til fem kroner og til 20 kroner, ligesom vi vil have nogle gode færdige, madløsninger fra delikatessen.«

Omkring den 1. september går den fysiske ombygning af supermarkedet i gang.

Butikschefen forventer, at den endelig forvandling fra Kiwi til Meny er fuldendt i november.