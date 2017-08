Politiet står klar på skolevejene

Dette er både en opfordring og en advarsel til alle de bilister, der kører på vejene omkring de lokale skoler her i lokalområdet. For i denne uge begynder alle børnene i skole igen efter sommerferien – og derfor er der ekstra fokus på trafiksikkerheden i de kommende uger.

Der køres for stærkt på for mange af landets skoleveje, og det skaber utryghed og farlige situationer for de mange børn og forældre, der går eller cykler til og fra skole.

Da politiet i august sidste år gennemførte kontroller på skolevejene i hele landet, blev 6.202 trafikanter sigtet for at køre for hurtigt. Derfor sætter politikredsene igen i år ind med kontrol på vejene omkring landets skoler.

Her i Ballerup Kommune vil Københavns Vestegns Politi stå klar forskellige morgener ved de lokale skoler og sørge for, at alle kører pænt – og de der ikke gør får en bøde med på vejen.

Børn på vej

For at minde trafikanterne om at sænke farten og være mere opmærksomme, har Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og landets kommuner sat tusindvis af skilte op på skolevejene med teksten »Børn på vej«.

»Både de mindre og de større børn kan være meget impulsive og ser ikke altid de biler, der kommer kørende. Det stiller ekstra krav til bilisterne om at være meget opmærksomme og vise ekstra hensyn, når de kører på veje, hvor der færdes børn,« siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Det er ikke kun de små børn, som bilisterne skal være opmærksomme på. Ifølge tal fra Vejdirektoratet er der ti gange så mange 16-årige som 6-årige, der kommer til skade i trafikken. Derfor skal bilisterne være ekstra påpasselige, når de ser både mindre og større børn i trafikken.

Hjælp dit barn

Rådet for Sikker Trafik opfordrer også til, at man som forældre øver sig på at færdes i trafikken sammen med sit barn.

Når de mindre børn lærer at færdes i trafikken sammen med en voksen, gør det børnene til mere sikre trafikanter. Børnene bliver med andre ord bedre til at passe på sig selv, når de har lært, hvad de skal holde øje med, og hvordan de skal opføre sig i trafikken, forklarer Rådet i en pressemeddelelse.

Selv om de ældre børn allerede har lært trafikreglerne, så spiller forældrene stadig en vigtig rolle i forhold til teenagernes sikkerhed i trafikken. Det er de ældste skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. Derfor er det vigtigt, at forældre til teenagere bliver ved med at minde børnene om for eksempel at bruge cykelhjelm og holde mobilen i lommen, når de cykler, lyder det videre.