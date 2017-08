Torsdag den 3. august klokken 00.35 stoppede politiet en personbil på Hyldetoften i Ballerup.

Føreren, en 46-årig mand, blev i den forbindelse sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af både amfetamin og alkohol – ligesom han var i besiddelse af en større mængde hash.

Sidst men ikke mindst blev han også sigtet for at have to forskellige nummerplader på bilen – begge afmeldte, oplyser Københavns Vestegns Politi.