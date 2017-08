Abstrakt kunst og skulptur

I Skovlunde Kulturhus vises en udstilling af billedkunstner Majbritt Lund og skulptør Bent Madsen.

Majbrit Lund er billedkunstner og har siden 2003 fundet glæde og ro ved at male. Hendes malerier er farverige og med kraftige konturlinjer. Hun har flere stilarter med hvert sit udtryk.

Men ens for værkerne er, at de bliver i den abstrakte verden.

Inspirationen til sine malerier finder hun i dagligdagen. I storbyens travlhed, naturens skiftende årstider, på rejser og i samværet med venner og familie. Hun bruger akrylmaling på bomuldslærred og bruger forskellige redskaber til at forme udtrykket i hendes malerier.

Bent Madsen laver skulpturer i granit og bronze og ofte med naturen som inspirationskilde.

Mens partier i stenen har bevaret sin naturlige overflade, skaber han kontrasten ved forarbejdning i form af hugning, slibning og polering og opnår på den måde både nogle smukke og spændende udtryk. Formen kan være kubistisk andre gange bløde organiske former.

Udstillingen kan ses fra den 12. august, hvor der er fernisering klokken 13-14.

Udstillingen kan ses lørdag og søndag fra 13-16 frem til den 3. september i Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8, indgang 2.