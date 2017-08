Skovlunde Byteater får travlt i denne sæson med hele tre nye forestillinger de næste fem måneder. Foto: Arkivfoto.

Skovlunde Byteater har tre nye forestillinger i støbeskeen

Teater På torsdag den 10. august er der mulighed for at melde sig under fanerne hos Skovlunde Byteater, der tager hul på sæsonen med et stort infomøde for både gamle og nye medlemmer.