Landsholdssvømmer til Triton

Fra 1. august er landsholdssvømmer Signe Bro en del af Svømmeklubben Triton.

»Jeg har altid hørt gode ting om Triton Ballerup og specielt om holdånden på Eliteholdet. Jeg har brug for et støttende miljø og en klub at have det sjovt med. Jeg træner til dagligt på NTC (Nationale Træningscenter på Bellahøj Svømmestadion, red), men det er stadig vigtigt for mig at have et klubhold, hvor vi kan svømme holdkapper og kæmpe om de danske titler,« siger Signe Bro og fortsætter:

»Udover det har klubbens cheftræner Morten Marstrand mange gode egenskaber, som jeg vil gøre brug af. Det er vigtigt for mig, at min træner støtter op om min træning på NTC, og er interesseret i, hvad vi laver – det synes jeg, Morten har vist mange gange, blandt andet ved at rejse med landsholdet.«

Signe skifter fra Lyngby Svømmeklub og vil fremover repræsentere Triton ved de danske mesterskaber. Hendes daglige træning vil dog fortsat foregå på NTC.

OL 2020 er målet

Signe Bros sportslige højdepunkt var ved de europæiske mesterskaber i 2016, hvor hun vandt guld til Danmark i damernes 4x100m fri. Udover det, er det altid et højdepunkt for Signe, når hun får muligheden for at svømme sammen ved stævner med hendes søster Sara Bro.

Denne sommer har været brugt på VM på langbane, hvor Signe har fået muligheden for at svømme egne individuelle løb. Det har været en stor drøm, der nu er gået i opfyldelse, men det er ikke det endegyldige mål for Signe:

»Jeg er ikke så gammel og har mange mål med min svømmekarriere. Mit større mål er helt klart at deltage ved OL i 2020. Der er en masse arbejde, der skal gøres, men jeg glæder mig meget til de kommende år,« siger hun.

Hos Triton er der naturligvis også stor glæde over Signe Bros skifte til klubben

»For Tritons elitesatsning skaber det et ekstra vindue mod international svømning på verdenseliteniveau, og det kan tilføre klubbens eliteudvikling en ekstra dimension, både internt og eksternt – ikke mindst set i lyset af, at vi er tæt på at lukke en ny aftale med SVØM og Ballerup Kommunes Elitekommunesamarbejde omkring et øget fokus på et senior elitetræningsmiljø i klubben,« skriver klubben i en pressemeddelelse.