Der er fri starttid mellem 16.30 og 17.45, og starten går fra klubhuset, der ligger i sydkanten af skoven med adressen Egebjerghuse 27.

Der er baner for alle, også for nybegyndere, som gerne må følges af en voksen.

Ud over dette tilbud er børn og unge velkomne hver mandag til træning fra kl. 17.45 til 19.00.

Denne træning starter også fra klubhuset, og det er gratis hele efteråret at komme at prøve samt at få vejledning til at løbe orienteringsløb.