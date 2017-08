Lauge Munksø og Theodor Gilhøj vandt medaljer til Ballerup i EM i softball. Foto: Privatfoto

Medaljer til softball-drenge

Softball Lauge Munksø fra Ballerup Vandals softball-hold debuterede på U16 landsholdet ved EM for U16 i Prag. Her var han med til at vinde bronze for Danmark.