BSF-kvinderne tager hul på sæsonen

Efter et fantastisk Europamesterskab, hvor landsholdet, med syv tidligere BSF spillere i truppen, nåede hele vejen til finalen og i den grad fik den danske befolkning med sig, er der mere hype end nogensinde før omkring dansk kvindefodbold. En hype, der forhåbentlig også vil smitte af på 3F Ligaen.

BSF har længe været i gang med forberedelserne til den nye sæson, og såvel spillertruppen som trænerstaben glæder sig til at komme i gang. Første spillerunde er på lørdag, den 19. august, hjemme mod Vejle Boldklub

Holdet spillede fredag den 11. august, mens sidste træningskamp er tirsdag den 15. august. Træningskampene har været med positive takter for BSFs vedkommende efter en sommer, der både har budt på en del afgange og tilgange til truppen.

»Vi glæder os til at komme i gang med sæsonen, og vi håber på en flot opbakning i Ballerup Idrætspark, når Vejle Boldklub lørdag kommer på besøg. Det er en svær, men vigtig kamp for os, og vi er opsatte på at få en god start. Der skal således ikke herske tvivl om, at vi går på banen for at få de 3 point,« fortæller cheftræner Thomas Maale.

Holdet i landets bedste række spiller første kamp på lørdag klokken 12.30. Kampen spilles på stadion i Ballerup Idrætspark med gratis adgang og alle er velkomne.