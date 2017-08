BSF-succes ved Kronborg Cup

Klubbens U17 hold fortsætter med en imponerende sæsonstart. Efter en indrangering i den højeste række under DBU Sjælland, øst 1, har holdet fået tilgang af flere spillere, og både deres og trænerstabens hårde arbejde de seneste uger ovenpå sommerferien, har givet pote.

I Kronborg Cup gik holdet igen hele vejen efter at have slået flere prominente hold undervejs, og i finalen mod Lyngby gjorde BSF det færdigt ved at vinde 1-0. Dermed kom pokalen med hjem til Ballerup.

Også BSFs U12 drengehold havde et flot Kronborg Cup. Dette hold har også fået tilgang over sommeren samt en ny, dygtig træner, der har arbejdet hårdt i opstarten på at implementere sin spillestil på holdet. Det går i den rigtige retning, og dette blev også bevist ved Kronborg Cup.

Efter at have vundet puljen kom BSF videre til finalespillet, hvor man i straffespark vandt semifinalen og derved nåede hele vejen til finalen. Her var Roskilde dog en for stor mundfuld, og således endte det flot med sølv til BSF. U12 drengene starter turneringen torsdag – og også de spiller i bedste række under DBU Sjælland.