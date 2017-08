Sejr til LSF over oprykkere

Heldigvis fortsatte Smørumdrengene ufortrødent og en dårlig pasning i FA-forsvaret blev mad for Emil Scott der stjal bolden og efter et par træk sparkede han bolden i kassen til 1-0. Sådan fortsatte det lidt endnu og så gik der ”Tiki-Taka” i den.

Det er svært at finde ud af, hvor mange der var involveret i 2-0 målet, men Kristian Larsen havde sin andel. En masse hurtige ”Ping-Pong” bolde og så stod Scott to meter fra mål og satte indersiden på.

FA2000 fik reduceret, men igen gav en gang ”Ping-Pong” bold bonus og inden pausen have Emil Kjærsgaard scoret til 3-1.

Efter pausen overlod LSF alt for meget af spillet til FA og i det 54. minut fik de en omstilling som ramte stolpen, men det fik ikke Smørumholdet til at vågne op.

Det blev 3-2 tværtimod i det 66. minut på endnu en omstilling og det vækkede smørumdrengene lidt. Så meget, at Mads Holden, der lige var kommet ind, spillede Scott ”fri”.

Det er nok så meget sagt når det sker lige over midterlinien, menden hurtige Scott strøg fra sin back og alene med keeperen sparkede han bolden i kassen til 4-2 og et hattrick var en realitet.

Men de betød ikke, at kampen var lukket. Underholdningen fortsatte og flere sagde, at nu lignede det altså en gang ”indianerbold”. FA fik reduceret til 4-3 med et kvarter igen og det fikcheftræner Kim Kjærsgaard frem i skoene. Men der storme blev redet af og kampen blev fløjtet af og et lettelsens suk gik gennem tilskuerne. Det var en kamp, der kunne være gået begge, men altså endte med sejr til LSF.