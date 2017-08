Ritualer og kendte voksne letter skolestarten

Isabella på fem fjoller rundt med sin veninde fra børnehaven Signe på legepladsen i fritidsordningen på Skovvejens Skole afdeling vest. Det er dagen før dagen, hvor de to piger skal starte i skole, og de glæder sig. Signe fordi hun skal lære at læse, og Isabella til at regne.

Siden maj, hvor de to piger rykkede fra børnehaven i Lundegården over til fritidsordningen på skolen, har de haft deres gang ved siden af 0. klasse og fået et indblik i, hvad det vil sige at gå i skole.

I dag er døren til klasselokalet aflåst, for indenfor har skolepædagogerne pyntet op til den store dag, som har været planlagt længe. Faktisk siden efteråret, hvor de første skridt i retning af at gøre overgangen fra børnehave til skole så nænsom for de nye skolebørn som muligt.

Klar til at gå i skole

Isabella er klar til starte i skole. Det er hendes far Kenneth Jensen ikke i tvivl om. Han synes, datteren har udviklet sig meget i løbet af de få måneder, hun har været i skolens fritidsordning

»Hun har lært mange nye ord, også bandeord, og så kan hun smøre sin mad selv, og vi begynder at kunne føre samtaler med hinanden. Hun er helt sikkert klar, og slet ikke så utryg, som da hun skulle skifte fra børnehave til BFO (Ballerup Fritidsordning, red.),« tilføjer han, mens Isabella kravler rundt på skødet af ham.

»Det var hårdt for Isabella i starten, da hun skiftede til BFO. Hun var meget træt og nervøs, fordi der var meget nyt – og så var der også store børn. Men personalet har været gode til at tage imod hende og har brugt tid på hende, når vi kom om morgenen. Det er jeg glad for, fordi jeg møder tidligt og afleverer derfor også tidligt,« siger Kenneth Jensen, der glæder sig på datterens vegne til skolestarten, selv om han skal vænne sig til tanken om, at hun er blevet skoleelev og mere selvhjulpen.

Fælles skolestart

Skovvejens Skole har sammen med Måløvhøj Skole været en del af et pilotprojekt ’Fælles – om en god skolestart’, der for to år siden blev søsat af Ballerup Kommune for at skabe nogle ensartede retningslinjer, som skal sikre børnene så god en skolestart som muligt. I år er første skolestart efter de nye retningslinjer.

Det har i årevis været praksis, at de nye skolebørn starter i fritidsordning i løbet af foråret, så de langsomt kan vænne sig til at komme på skolen og til et nyt institutionsliv, inden de starter i 0. klasse i august.

Men med den nye indskoling er samarbejdet mellem skolepædagoger, børnehavepædagoger og børnehaveklasseledere blevet tættere. Pædagoger og lærere kommer oftere hos hinanden, så børn og deres forældre vænner sig til nye voksne, ligesom børnehave og fritidsordning bruger de samme ritualer i form af lege, sange og historier. Det er der en mening med, fortæller skolepædagog på Skovvejens Skole, Linda Pagaard:

»Mange børn var tidligere lidt utrygge, når de startede i BFO, og da vi får børn fra mange forskellige børnehaver, så kunne der være børn, der ikke kendte nogen i forvejen. Så vi brugte ekstra personale, når forældrene afleverede, for at tage imod børnene. Men ved at skabe nogle fælles ritualer i form af lege og sange, så er det nemt for børnene at være med, for dem kender de fra børnehaven. De oplever, at de kan noget, når de starter her. Alt er ikke nyt. Det betyder, at overgangen ikke bliver så svær for dem.«

Set med børneøjne

Skolestart i børnehøjde er et vigtigt udgangspunkt i den nye måde at sluse børnene ind i skolen på. Elever fra nuværende 0. klasse besøger således de kommende 0. klasse-elever og fortæller, hvordan det er at gå i skole, når man er fem, seks år gammel. Og ifølge skolepædagogerne så elsker børnene at få lov til at fortælle om deres hverdag.

De har billeder med fra deres dagligdag, som de stolt viser frem til de kommende elever. Og det er ifølge børnehaveklasseleder Helle Verdier et hit. Dels fordi børnene fortæller deres egne historier, og dels fordi de har fokus på andre aspekter af skolelivet end de professionelle voksne.

»Børnene har eksempelvis taget billeder af toiletterne og hullet i hegnet, hvor de ikke må kravle ud, siger hun om motiverne, som kom lidt bag på de voksne.

»Men det viser, hvad børnene har fokus på,« tilføjer hun.

Forældrenes rolle

Også forældrene spiller en vigtig rolle i forhold til, om skolestarten bliver succesrig. Det er afgørende, at de har tillid til skolen og føler sig trygge ved lærere og pædagoger.

»Det tættere samarbejde betyder, at jeg kommer mere i BFO’en, og forældrene ser mig, og ved hvad jeg hedder. Det er vigtigt, når man har et barn, der skal starte i skole efter sommerferien. Det giver tryghed. Og den giver forældrene videre til børnene,« forklarer Helle Verdier, der skal hjælpe de nye 0. klasse-elever godt i gang med at gå i skole.

Flere billeder fra dagen-før-dagen herunder. Fotos: Flemming Schiller