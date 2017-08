Stor ombygning af Skovlunde Kirkecenter

De kommende måneder vil besøgende i Skovlunde Kirkecenter ikke kunne undgå at bemærke, at der er store ting i gang bag de røde mure. Kirken tager nemlig – efter mange års forarbejde – hul på en stor om- og tilbygning af lokalerne.

I første omgang kaster håndværkerne sig over Pejsestuen og Studiekredsen. De to nabolokaler skal laves om til ét stort med en foldedør imellem, så der bliver mulighed for at have endnu flere mennesker samlet til samme arrangement.

»Det er jo et luksusproblem for en kirke, men vi oplever faktisk ofte, at vi må melde udsolgt til arrangementer, fordi vi simpelthen ikke har plads nok i lokalet,« forklarer menighedsrådsformand Lars Green Bach, der viser rundt i det store kirkecenter.

Pejsestuen. Foto: Flemming Schiller

Som det er nu kan de to lokaler hver for sig rumme henholdsvis 150 og 60 siddende til for eksempel et foredrag, så når muren mellem de to lokaler rives ned og erstattes af en kæmpe foldedør, bliver der mulighed for at åbne op og skabe ét stort rum med mere end 200 siddepladser.

»Det giver langt større fleksibilitet, da vi både kan fastholde de små og mere intime sammenkomster og de helt store,« tilføjer Lars Green Bach.

Rummene får også nyt gulvtæppe og nye lyse lofter, ligesom der skal etableres flere branddøre og helt nyt ventilationsanlæg i hele bygningen. Pejsen bliver også fjernet, da den alligevel aldrig bliver brugt. Om navnet ’Pejsestuen’ så skal ændres, er endnu ikke helt afklaret, men det ville nok give meget god mening, medgiver menighedsrådsformanden.

Personalet i pavilloner

Allerede nu har nogen måske bemærket de store pavilloner, der er sat op på parkeringspladsen foran kirken. De skal huse alle kirkens medarbejdere, som normalt sidder i kontorerne på den anden side af gangen overfor selve kirkerummet. Alle kontorerne, mødelokalerne og gangarealerne skal nemlig også have en ordentlig overhaling, så der bliver bedre plads, mere lys – og en klarere opdeling mellem kirken og administrationen.

»Du kan jo prøve at kigge indenfor og se, hvor lidt plads vi har,« smiler sognepræst Karsten Lundbeck Garne, som er med på rundturen og låser døren op til sit kontor, hvor en lille bitte sofa, en stol og skrivebordet ikke levner mange kvadratcentimeter til at vende på.

»Når man sidder her med en familie og skal planlægge en begravelse, så er der altså ikke meget luft,« tilføjer han.

»Administrationsfløjen her er fra 1982 og dengang var behovene anderledes og der var langt færre ansatte,« tilføjer Lars Green Bach.

Foto: Flemming Schiller

Der skal laves flere kontorer, mødelokaler og toiletter. Samtidig bliver hele bygningen udvidet mod togbanen, så der kommer lidt flere kvadratmeter til de bagerste kontorer. Og så skal alt lysnes i administrationsafdelingen, hvor væggene filses hvide og der kommer ny og bedre belysning.

Ombygningen betyder, at al personalet – det vil sige både præster, kordegn, organister og kirketjenere – flytter ud i pavillionerne med udgangen af denne uge.

Nye vinduer i kirken

Sidst men ikke mindst er der også lidt håndværksarbejde i selve kirkerummet, hvor alle de høje, smalle vinduer skal skiftes.

»De er rådne udvendigt og utætte, så når vi nu alligevel er i gang, kan vi lige så godt få skiftet dem også,« siger Lars Green Bach, der tilføjer at udskiftningen af både vinduer, belysning og ventilationsanlæg taler godt ind i kirkens visioner om et lavere energiforbrug.

Foto: Flemming Schiller

Hele det store om- og tilbygningsarbejde går i gang den 21. august og kommer til at vare frem til foråret 2018, men Pejsestuen og Studiekredsen er de rum, der færdiggøres først, og de forventes at være klar til brug igen i uge 42.

»For de daglige brugere af kirkecentret kommer det naturligvis til at gøre lidt ondt, fordi de ikke kan bruge lokalerne, som de plejer. Men vi skynder os at få dem klar så hurtigt som muligt, og så håber vi, at der er forståelse for de forstyrrelser, det giver i mellemtiden,« siger Lars Green Bach.

Mange millioner

Det store projekt kommer til at koste omkring 14 millioner kroner, men så vil alt også stå snorlige, lyst og lækkert i mange år frem.

»Vi har sparet op gennem en årrække og låner resten af stiftet,« forklarer Lars Green Bach, der ligesom kollegaerne i kirken glæder sig til at arbejdet går i gang.

»Det her er noget, vi har talt om længe – i hvert fald i al den tid, jeg har været her og det er vel en syv-otte år efterhånden,« tilføjer præst Karsten Lundbeck Garne, som ikke har noget imod at ’ryge ud i skurvognen’ mens byggeriet står på.

»De kirkelige handlinger fortsætter som vanligt, og vi har også talt med håndværkerne om, at de lige må tage lidt hensyn til det, når der foregår noget i kirken, så de ikke larmer alt for meget,« understreger menighedsrådsformanden.