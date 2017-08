Bobler skal skabe fællesskab

Det kan komme til at boble med nye fællesskaber og venskaber i Ballerup i den kommende tid. En ny digital platform er på vej til at indtage byen.

Den hedder boblberg.dk og skal være et digitalt mødested for folk i alle aldre. Meningen er, at den skal være helt anonym og samtidig skal den være brugergenereret, så det er borgerne selv, der skal drive den fremad. Målet er, at omkring 1000 nye brugere skal være på boblberg.dk indenfor det første år.

»Der skal være mere aktivitet og større fællesskab i kommunen og derfor har vi sat gang i den nye portal. Her skal alle kunne skrive og finde venner eller folk med fælles interesser. Om det er for at finde en at gå en tur med, tale med eller dyrke en interesse med, det er ligemeget. Det vigtigste er, at folk finder nye fællesskaber,« siger Elsebeth Fjord, konsulent i Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune.

Hun understreger, at Ballerup Kommune bakker op om den nye portal og også vil hjælpe med at sprede budskabet til især ældre, der måske er den målgruppe, der har mest brug for den.

»Der er meget tabu i at være ensom, men med den nye portal, vil vi hjælpe med at folk selv får skabt nye relationer og fællesskaber,« siger Elsebeth Fjord.

På tværs af aldre

Ideen til boblberg.dk kommer fra Nikolaj Stæhr, der er medstifter at portalen og allerede har sat gang i den i flere kommuner, blandt andre i København og Frederikssund. Han oplever, at det ikke kun er ældre, men også unge, der bruger boblberg.dk.

»Vi troede, at det primært var ældre, der i dag i mange tilfælde er ganske hyppige brugere at IT, der ville benytte sig af vores platform. Men det viste sig hurtigt, at også gymnasieelever benytter sig af den. Så boblberg.dk er både tværkommunal og på tværs af aldre. Den er opbygget på en måde, så man kan være helt anonym. Det betyder eksempelvis, at man ikke er offentlig tilgængelig i et forum, hvor det måske er svært for nogen at stå frem. I modsætning til eksempelvis facebook, hvor man jo er eksponeret med det samme for alle. Målgruppen er ikke kun folk med behov for venskaber, det kan også være folk, der har eksempelvis alkohol eller spilleproblemer, som kan søge ligesindede at snakke med og der er det måske rart, at familien ikke kan se, at nu har far været inde for at finde samtalepartnere om spilafhængighed,« siger Nikolaj Stæhr, som håber at der vil være op imod 1000 brugere i Ballerup om et år.

»Vi har i alt 27.000 brugere på tværs af kommunerne nu, men vi har en klar forventning om, at Ballerup kan få omkring 1000 brugere om et års tid,« siger Nikolaj Stæhr.

Portalen er åben fra tirsdag den 15. august på www.boblberg.dk.