Jonstrup gør klar til jazz i weekenden

De mange frivillige er ved at gøre klar til weekenden jazzfestival i de smukke gamle bygninger på det gamle seminarium i Jonstrup. Fra fredag den 18. til søndag den 20. August vil seminariet genlyde af jazzede toner i al sin mangfoldighed.

Programmet byder i år på flere store musikoplevelser og tæller både kendte og nye navne fra den danske jazzscene. Og det det ses på billetsalget, der ifølge arrangørerne går rigtig godt.

Åbningskoncerten står Scandinavian Old Stars står for fredag klokken 18.30-21. De syv gamle venner har fundet sammen for at spille traditionel jazz med et noget andet repertoire end man er vant til at høre: et par Rythm&Blues-numre, gospel, revynumre, folk songs bundet sammen af spilleglæde, gode arrangementer, kvikke bemærkninger og tæt kontakt til publikum.

Det andet orkester der går på scenen denne aften er Mike Andersen Band. Mike Andersen er en af de mest anerkendte musikere, og han har været i stand til at skabe en popularitet i og uden for bluesmiljøet. Hans soul og blues er i verdensklasse, og sammen med sit band har han spillet at hav koncerter i ind- og udland og optrådt på de fleste festivaler og etablerede spillesteder i Danmark.

I løbet af weekenden indtager ti orkestre scenen: Martini & Friends, Musikskolens Jazz/funk hold, Josefin Björk Werner & The Joyful Swing Band, TobaccoBand, Farum Big Band, Krudthusets børnekor, Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard.

Afrikanske eventyr

Jonstrup Jazz Festival har desuden glæden af at invitere de mindste til en fabelagtig børnekoncert med Moussa Diallo trio. Moussa Diallo har digtet videre på en række af sin barndoms underfundige eventyr. Sammen med sine to musikere, Salieu Dibba og Dawda Jobarteh, og deres traditionelle malinesiske instrumenter genskaber Moussa Diallo den magi, han selv oplevede som barn, når hans bedstemor fortalte eventyr under den afrikanske stjernehimmel.

På Børnenes Festival kan der bruges masser af tid på de mange aktiviteter for børn i alle aldre. Der er hoppeborg, ansigtsmaling, stenhuggeri, kridttegning, grafikværksted, rakubrænding, eventyrridderne: Kamp med monster, hatteteater, fotomaraton og Prøv et instrument med Furesø Musikskole.

Kunst og lopper

Har man brug for en pause fra musikken, er der kunstudstilling og loppeboder.

Forsalg af billetter sker på bibliotekerne i Ballerup, Måløv og Værløse, Jonstrup Gl. Købmandsgård, samt www.Billetto.dk. Endagsbilletter kan købes ved indgangen. Børn under 12 år har gratis adgang til festivalpladsen ifølge med voksne.

Jonstrup Jazzfestival foregår på Jonstrupvangvej 150. Se mere på www.jonstrup-jazz.dk og følg med på Facebook – JonstrupJazzFestival, som løbende bliver ajourført.