De unge skal finde talentet frem

Hvad gør en skoletræt elev i 8. klasse, der ikke rigtig orker at få slæbt sig op til endnu en dag i klassen, som måske er ved at ryge ud på et forkert spor, men ikke ønsker det. De kan forsøge sig med projektet Talentspejderne.

Det har de sidste fem år været en hjælp til ikke-uddannelsesparate elever i udskolingen, der i mange tilfælde har genvundet motivationen og glæden ved skolen.

Eleverne får via Talentspejderne tildelt en mentor i en virksomhed, hvor eleven så bliver tilknyttet et 24 ugers program, der skal vejlede dem i uddannelsesvalg, men også give dem motivation og selvtilliden tilbage.

Nu satser Ballerup Kommune stort på at benytte sig af netop Talentspejderne for at give en række af de skoletrætte elever et løft, inden de dropper helt ud af skolen og måske kommer ind på et helt galt spor.

Bedre engagement

»Det handler om at engagere de 8. og 9. klasses elever, der er ved at miste gnisten i skolen. De får tilbudt et mentorforløb i 24 uger med halvanden time ad gangen en gang om ugen og her skal de så lære en masse om virksomheder og ikke mindst om sig selv. Mentoren er en ganske almindelig ansat, der gør det frivilligt ikke fordi de får penge for det. På den måde får mentoren en helt anden rolle og kan se tingene på en anden måde end en, som får penge for det,« siger Nanna Suhr Rasmussen, konsulent i Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

Hun glæder sig over, at kommunen nu vil satse mere på Talentspejderne og på den gavnlige effekt, som projektet har.

»Jeg vil gerne pointere, at det handler ikke om udsatte unge. Det er helt almindelige elever, der er lidt skoletrætte og som måske har mistet motivationen for at gå i skole. Nogle er måske begyndt at være fraværende eller er begyndt at ryge hash eller den slags. Her får de et indblik i en virksomhed og får at vide, at der er andre veje til et godt arbejdsliv end at blive akademiker og tage en lang uddannelse. De finder ud af, at de kan nogle ting og finder selv nye veje og det opbygger deres motivation og deres selvtillid,« siger Nanna Suhr Rasmussen.

Et godt match

Når Talenspejderne indgår et mentorforløb, bliver medarbejderen naturligvis klædt på til at håndtere unge mennesker og samtidig bliver de unge også testet på en række områder for at finde deres styrker og kompetencer. Det betyder ofte, at den unge netop opdager sine styrker og dermed udvikler motivationen.

»Det er vigtigt, at vi får et godt match og at vi lærer de unge, at de kan noget og at de kan bruges i en virksomhed. Det er ikke sikkert, at man kan ansætte den enkelte unge efterfølgende, men det handler om at opbygge dem og få dem tilbage på sporet. Men det sker da også, at en virksomhed kan spotte et talent og måske vil satse på dem, når deres skolegang er færdig,« siger Pia Agerskov, konsulent hos Talentspejderne.

Udover at give sine medarbejdere en mulighed for at udfordre sig selv og prøve noget andet af ved at være mentor for en ung, så giver det også gode CSR-point til årsrapporten og samtidig muligheden for at gøre en forskel for unge i lokalsamfundet.

Hvis en virksomhed er interesseret i at oprette en mentorkontrakt og man har en medarbejder, der kunne tænke sig at hjælpe en ung i gang, så kan man henvende sig til Talentspejderne, der så vil sætte de konkrete tiltag som uddannelse af mentor og kontakt mellem virksomheder og skole/elev i gang.

Man kan se mere på www.talentspejderne.org