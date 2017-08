Naturen har det godt i Ballerup

En ny måling af naturkvaliteten i de danske kommuner, foretaget af Danmarks Naturfredningsforening viser, at naturen i Ballerup har det ganske godt.

Tallene skal især vise den såkaldte biodiversitet i kommunerne og viser altså ikke nødvendigvis, hvor store grønne arealer en kommune har, men snarere hvor meget man gør for at vedligeholde og udvikle den ’vilde’ natur i kommunen. Tallene viser, at Ballerup ligger nummer 49 på listen med 23 point, hvilket er næsten lige så meget som skovkommunen Sorø.

»Det handler og den generelle biodiversitet og ikke så meget om landbrug og græsplæner. Det er altså mere et spørgsmål om, at naturen er mere uberørt. Og set i lyset af, at Ballerup er en hovedstadskommune, hvor 40 procent af arealet er tæt bebygget, er det en ganske god placering,« siger Trine Baarstrøm, afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup kommune.

Moser og grøn by

Det er ifølge hende blandt andet kommunes mange vandhuller som eksempelvis Møllemosen eller Sømosen, der trods en ringe størrelse, alligevel vægtes at have stor regional betydning. Også de mange grønne byområder og grønne arealer scorer forholdsvis højt.

»Kommunens flotte placering skyldes i høj grad de større relativt ubebyggede og sammenhængende naturarealer i Hjortespringkilen og Måløvkilen, der forbinder højkvalitetsnatur som Hareskoven og Vestskoven. Men vi har også gjort en del selv for at udbygge de grønne arealer, vi har en lang tradition for naturpleje og genopretning, vi bruger ikke pesticider og vi har en del fritgående dyr og et generelt rigt dyreliv ved for eksempel Harrestrup Ådal og det betyder meget,« siger Trine Baarstrøm.