Kom i lære i musikbranchen

Den nye sæson af Mere Monitor vil som hidtil være masser af musik og der er desuden mulighed for at komme i et musikbranche-forløb, der skal give en unikt indblik i alle de mange aspekter af musikbranchen.

Hvis man er interesseret i at komme ind i det forløb, så er det nu, at man skal melde sig til. Forløbet er rettet imod folk, der er kreative i den musikalske verden og som gerne vil være en del af et hold med musikere, producere, lydteknikere, fotografer, stylister, videofolk, pr-folk og mange andre og som gerne vil leve af det.

Hvis man bliver udvalgt, så kommer man igennem et helt undervisningsforløb, hvor man kommer til at lære hele musikbranchen at kende med alt fra hvordan musikken og artisterne bliver til og booking, promotion, styling, PR, SoMe, performances og meget andet.

Det er muligt at tilmelde sig på www.meremonitor.dk – sidste frist er 21. august. Folkene bag opfordrer interesserede til at læse alle informationerne om tilmeldingen, inden de melder sig til og hvis man har spørgsmål, så kan man kontakte folkene bag Mere Monitor på facebook eller på info@meremonitor.dk.