På tidsrejse med virtual reality

Her kan man opleve glimt af vores fælles fortid fra bronzealderen til kollektiver i 1970’erne. Alle er velkomne, arrangementet henvender sig til børn fra ti år og opefter samt voksne.

Med VR-brillerne på næsen vil man opleve at stå midt i en historisk virkelighed, der er så realistisk, at man næsten kan mærke varmen fra heksebålet eller lugte de pestsyge kroppe i middelalderens Danmark.

VR-filmene åbner et vindue til historien og man får mulighed for at mærke, hvordan tidens store strømninger og magtforhold har påvirket hverdagslivet og de nære forhold mellem mennesker. En fortæller fletter fiktion og fakta sammen og guider deltagerne gennem de historiske nedslag.