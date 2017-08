Grav saftige slægtshistorier frem på biblioteket

»Det begynder ikke, før jeg kommer– sagde den dødsdømte, da han skulle henrettes.«

Den mildest talt galgenhumoristiske bemærkning spiller i hovedet på Susanne Boesen, når hun fortæller om sin interesse for slægtsforskning.

Manden blev halshugget i 1840 på Amager Fælled som straf for et drab, han var med til at begå.

Den historie viste sig at være en del af Susanne Boesens egen slægtshistorie, da hun i sin tid begyndte at søge i arkiver og kirkebøger. Et sted langt tilbage i familiens stamtræ er der nemlig en forbindelse til drabsmanden, som kom så dramatisk af dage.

Den venlige og hjælpsomme Susanne Boesen står bag månedlige slægtsforskningscafeer og har hjulpet masser af borgere i gang med slægtsforskning på Ballerup Bibliotek i de senere år.

Uægte børn

»Der er masser af saftige historier i slægtsforskningen – om uægte børn, faderskabssager, kriminalitet og familiehemmeligheder. Men heldigvis også en hel masse små sjove historier,« fortæller Susanne.

Man kan for eksempel se, om en oldemor har opført sig pænt ved konfirmationsforberedelsen.

Eller hvem der egentlig er de biologiske forældre til ens såkaldte halvfætter.

På nettet er der en guldgrube af oplysninger at dykke ned i som blandt andet folketællinger, kirkebøger, politiets registerblade, matrikelkort og meget mere. Det er lidt som at gå på skattejagt eller kaste sig ud i ’Sporløs’ på sin egen familie.

»En del af vores brugere går til slægtsforskning for at finde en ukendt halvbror eller halvsøster,« forklarer Susanne Boesen og fortsætter:

»Når brugerne er kommet godt i gang med slægtsforskningen, dukker der tit aha-oplevelser op.

’Ej, så var det derfor, mormor altid kaldte ham xxx’. Det hører vi tit til cafeerne, når en ny brik falder på plads i billedet af slægtens historie.«

Kom godt i gang

Hver måned er der både introduktionskurser og slægtsforskningscafeer på Ballerup Bibliotekerne. Og det er Susanne Boesen, der hjælper alle godt i gang.

Mange tror, at man helst skal have et sjældent efternavn, men det er slet ikke nødvendigt. Bare man har sin egen dåbsattest med oplysning om forældrenes navne, fødedato og fødested, kan man komme rigtig langt.

»Men pas på«, advarer Susanne Boesen med glimt i øjet.

»Det er en stærkt vanedannende hobby, der stjæler din nattesøvn.«

Hele efteråret holder Susanne Boesen gratis slægtsforskningsarrangementer på biblioteket.

Man kan finde datoer og tider på bib.ballerup.dk.

Første gang i denne sæson er torsdag den 24. august klokken 10, hvor Susanne Boesen giver introduktion til slægtsforskning.